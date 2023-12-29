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В декабре в квартиры по реновации начали переселяться более 7,1 тысячи москвичей

В декабре в квартиры по реновации начали переселяться более 7,1 тысячи москвичей
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С момента старта программы к переезду приступили свыше 154 тысяч горожан.

Мэр Москвы Сергей Собянин запустил программу реновации в 2017 году. С момента старта масштабного проекта по обновлению столичного жилого фонда к переезду приступили свыше 154 тысяч горожан, 78% из которых уже стали правообладателями квартир в новостройках.

После полного расселения ветхие дома сносятся, а на их месте вырастает жилая недвижимость и необходимы для района объекты инфраструктуры. К слову, новые квартиры москвичи получают в районах своего проживания. Равнозначное жилье с улучшенной планировкой передается только после завершения отделки "под ключ".

Кроме того, единый стандарт программы реновации предполагает установку в квартирах сантехники, плит, моек и осветительных приборов. В декабре 2023 года подобные квартиры получили более 7,1 тысячи горожан.

Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По его словам, под заселение передано девять новостроек.

"В последнем месяце 2023 года переезжать в современные новостройки по программе реновации начали более 2,6 тысяч семей. Под заселение передано девять новых домов", — отметил Андрей Бочкарев.

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин добавил, москвичи получат по реновации квартиры в домах, расположенных в пяти округах.

"Три новостройки возведены в Северном административном округе, по две в Юго-Западном и Восточном и по одной в Западном и Центральном административных округах", – уточнил глава ведомства.

Всего же с начала текущего года в столице под заселение передано 59 новостроек. В 311 старых домах уже стартовала расселение. При этом более 47 тысяч человек приступили к переезду.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что правообладателями современного жилья стали около 30,3 тысячи граждан. Остальные изучают предложенные варианты или оформляют необходимые документы.

Столичная программа реновации объединяет 5175 домов или более 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров. По итогу реализации проекта почти миллион москвичей должен получить жилье в новостройках.

29 декабря 2023, 12:28
Фото: mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

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