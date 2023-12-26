В ЮАО бесплатной помощью при переезде по реновации воспользовались 3 тыс семей

В Южном административном округе под заселение передали 25 новостроек.

Переезд в новое жилье – испытание для любой семьи. Участники программы реновации могут не переживать об этом, ведь город взял на себя обязательство помочь им справить новоселье. Москвичи могут получить консультацию в специализированном Центре информирования.

Всем нуждающимся город оказывает бесплатную помощь при переселении. Для получения услуги необходимо подать заявку через суперсервис "Помощь в переезде" на портале mos.ru.

С начала программы реновации в Южном округе квартиры в новостройках получили 4,2 тысячи семей. Бесплатной помощью при переезде воспользовались около трех тысяч семей, сообщил глава Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он отметил, что грузчики помогают перевезти мебель, бытовух технику и другие крупногабаритные вещи. Переселенцам остается самим перенести ценные вещи и документы.

На бесплатную помощь при переезде могут рассчитывать все участники программы. Услуга доступна после заключения договора на квартиру в новостройке.

Под заселение в Южном округе передали 25 новостроек. Расселено 53 старых дома, жителей еще 24 продолжают расселять.

Также участники программы могут подать заявление на устранение обнаруженных строительных дефектов. Всего в суперсервисе доступно шесть услуг. Кроме того, на mos.ru размещены пошаговые инструкции по переезду.

В 2023 году услугами суперсервиса пользовались в два раза чаще, чем в 2022-м. Переселенцы могут оперативно и без лишних посещений госучреждений пройти путь от уведомления о переселении до регистрации в новом жилье.

В сентябре 2023 года мэр Москвы Сергей Собянин распорядился ускорить переселение по реновации в два раза. В ближайшие три года город выделяет на программу 1,1 триллиона рублей.

Планируется построить 6,2 миллиона квадратных метров жилья. Новоселье справят около 175 тысяч москвичей.

По реновации возвели уже 288 домов. Проектируют и строят еще 439.

Реновация пройдет в три этапа. Первый продлится до 2025 года, второй – до 2029-го. Программа завершится в 2032 году. Обладателями квартир в новостройках станут около миллиона москвичей.