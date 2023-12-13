Собянин: В Москве построили уже 288 домов по программе реновации

Сколько стоит елка Киркорова? Тесты Кравец об Аллегровой в обносках Игры Сонник

Топ новостей недели

Волочкова жестко ответила убежавшему от нее на красной дорожке ЛазаревуВолочкова жестко ответила убежавшему от нее на красной дорожке Лазареву Муцениеце показала, как выглядела до свадьбы с ПрилучнымМуцениеце показала, как выглядела до свадьбы с Прилучным Танцевали и держались за руки: 16-летнюю дочь Началовой сняли с известным певцомТанцевали и держались за руки: 16-летнюю дочь Началовой сняли с известным певцом Пугачева провела День матери в чужой стране без семьи: как ее поздравили дети Пугачева провела День матери в чужой стране без семьи: как ее поздравили дети

Лента новостей

Среда 13 декабря

14:30Близкий человек рассказал правду о состоянии попавшей в больницу Пахмутовой 14:27Как бороться с ленью? Топ-5 способов от Владимира Солдатова, автора хита "Вдох-Выдох" 13:49Откуда брать энергию и ресурс в новогодние праздники? Отвечает психолог 13:16Янковский отреагировал на слив новых серий "Слова пацана" одной фразой 11:57Двое пенсионеров и семилетний ребенок погибли при пожаре в Лыткарино 10:56Волочкова на всю страну похвасталась щедрым подарком от Пугачевой 19:34"Я не боюсь": Киркоров объяснил равнодушие к соперничеству в шоу-бизнесе 16:46Упала под колеса: Штурм получила травму в результате инцидента с авто 16:06Волнительное время: Бородина сделала откровенное признание о детях 15:07Роман или дружба? Муцениеце вновь появилась на публике с загадочным спутником 15:00Киркоров рассказал о кланах в шоу-бизнесе и приобретенных звездами наградах 14:00Пригожин высказался о разоблачении Валерии в известном телешоу 12:31Звезды стоят в очереди на самую востребованную этой зимой процедуру 12:08Попавшая в больницу Кудрявцева обрушилась на народ с матами: что произошло 10:42Показавшую себя без макияжа Волочкову высмеяли в Сети 07:01Названа безопасная норма мандаринов для детей и взрослых 06:42Ешьте их ежедневно: названы полезные для мозга продукты 05:48"Слово пацана" (18+): изменятся ли российские криминальные сериалы навсегда 05:27Почему я бабушка? 64-летний Дибров обиделся на хейтеров 04:37Врагу не пожелаешь: Грачева продолжает судиться с мужем-тираном 04:08Разборки с тестем: Денис Клявер не стал скрывать семейные порядки 03:52Появилась возможность защититься от ковида: ученые обновили вакцину 02:5541-летний DJ Smash поделился нежной семейной тайной 02:15ТОП-5 лучших сериалов 2023 года по версии Google 01:44Борись со стрессом правильно: эти продукты улучшат настроение 17:54Сразу увидел талант: как Киркоров помог SHAMAN'у в начале его карьеры 16:44"Я жестокий человек": Собчак раскрыла детали воспитания 7-летнего сына 15:49Сильное видео: Костомаров встал на коньки после ампутации и изумил всю страну 15:35Праздник для малышей: телеканал "Карусель" приглашает на новогоднюю елку 14:02Астрономическая сумма: сколько 72-летний Серов ежемесячно тратит на внуков 12:35Известная ведущая заявила о проблемах семьи Пугачевой: Настали голодные времена 10:59Растущих без мамы детей Киркорова затравили в школе: в чем причина 08:20Вскрылась настоящая причина внеплановой госпитализации Иосифа Пригожина 07:45Пять фатальных ошибок при лечении гриппа и простуды 07:13Прочти и запомни: три правила поведения во время геошторма 06:45Прочти и запомни: обновлены правила сдачи загранпаспорта 05:58Мария Погребняк раскрыла настоящую причину развода с футболистом 05:08Марат Башаров рассекретил имя очередной невесты 04:34Названо имя самого капризного российского артиста 02:58Что-то происходило не так: кто довел экс-фабрикантку Савельеву до психиатра 02:30Три правила правильного питания в новогодние праздники 02:01Желудочный грипп: как пережить ротавирус с минимальным дискомфортом 17:11Весила 37 кг: что довело Юлию Савичеву до истощения 15:33На ТВ объявили о женитьбе Алексея Чадова 13:30Брак Уилла Смита спасла пощечина на "Оскаре" 12:21Культ продуктивности: почему нельзя ему поддаваться? 10:55Киркоров рассказал об изнанке популярности: чего он лишился из-за карьеры? 04:33Как сформировать здоровую самооценку: рекомендации от медицинского психолога 19:13Любовь до мурашек: как живут Наталья Подольская и Владимир Пресняков 18:20Пожар в квартире дочери Натальи Штурм: все подробности
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Собянин: В Москве построили уже 288 домов по программе реновации

Собянин: В Москве построили уже 288 домов по программе реновации
115

Мэр Москвы утвердил планировку еще трех территорий для нужд программы.

В Москве утвердили планировки трех территорий в районах Зюзино, Москворечье-Сабурово и Ярославский. Там построят дома для участников программы реновации, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Также в новых кварталах построят два образовательных учреждения, коммунальные объекты и храмовый комплекс.

"Всего в разных районах столицы уже возвели 288 домов по реновации, сейчас проектируем и строим еще 439", – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

В сентябре 2023 года Собянин распорядился ускорить переселение из ветхого жилья в два раза. В следующие три года Москва выделит на реализацию программы 1,1 триллиона рублей. Планируется построить 6,2 миллиона квадратных метров жилья. Новое жилье получат более 175 тысяч горожан.

Участники программы переезжают в квартиры с полной отделкой класса комфорт. Новые дома строятся рядом со старыми, поэтому переселенцам не придется менять привычный образ жизни.

В программу реновации вошло 5175 домов. Это 16,4 миллиона квадратных метров жилья. Переселение завершится в 2032 году. Новое жилье получит почти миллион москвичей.

В беседе с "Дни.ру" член Общественной палаты Москвы, президент фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева отметила, что программа показала свою эффективность и реализуется в соответствии с запланированными темпами.

13 декабря 2023, 12:24
Фото: Мобильный репортер/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

По теме

Собянин рассказал, как в столице продвигают идею раздельного сбора мусора

Продолжение: Собянин рассказал, как в столице продвигают идею раздельного сбора мусора

 Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Мэр Москвы утвердил проект комплексного развития территории в Зеленограде

Мэр Москвы утвердил проект комплексного развития территории в Зеленограде
Там построят производственные и общественно-деловые объекты. Мэр столицы Сергей Собянин утвердил проект планировки части промышленной зоны "Алабушево".

Собянин одобрил планы строительства трех московских городских вокзалов

Собянин одобрил планы строительства трех московских городских вокзалов
Они появятся на МЦД-3. На третьем Московском центральном диаметре (МЦД-3) построят городские вокзалы Моссельмаш, Лихоборы и Останкино.

Собянин рассказал, где появятся новые городские вокзалы

Собянин рассказал, где появятся новые городские вокзалы
На МЦК и МЦД действует 79 городских вокзалов. В Москве формируется новый стандарт городского вокзала.

Ускорить переезд: Москва выделяет более триллиона рублей на программу реновации

Ускорить переезд: Москва выделяет более триллиона рублей на программу реновации
Новое жилье получат свыше 175 тысяч москвичей. В сентябре 2023 года мэр Москвы Сергей Собянин распорядился ускорить реализацию программы реновации в два раза.

Собянин: 25 новостроек по программе реновации ввели на юге Москвы

Собянин: 25 новостроек по программе реновации ввели на юге Москвы
Новые квартиры в южном округе получили 11,2 тысячи человек. В Южном административном округе ввели в эксплуатацию 25 новостроек по программе реновации, из них 23 передали под заселение.

Собянин: Достроим трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе в 2026 году

Собянин: Достроим трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе в 2026 году
Трасса свяжет четыре магистрали. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

Выбор читателей

11/12ПндСразу увидел талант: как Киркоров помог SHAMAN'у в начале его карьеры 12/12ВтрПопавшая в больницу Кудрявцева обрушилась на народ с матами: что произошло 11/12Пнд"Я жестокий человек": Собчак раскрыла детали воспитания 7-летнего сына 11/12ПндСильное видео: Костомаров встал на коньки после ампутации и изумил всю страну 12/12ВтрПоказавшую себя без макияжа Волочкову высмеяли в Сети 12/12ВтрРоман или дружба? Муцениеце вновь появилась на публике с загадочным спутником