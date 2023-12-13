Собянин: В Москве построили уже 288 домов по программе реновации

Мэр Москвы утвердил планировку еще трех территорий для нужд программы.



В Москве утвердили планировки трех территорий в районах Зюзино, Москворечье-Сабурово и Ярославский. Там построят дома для участников программы реновации, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Также в новых кварталах построят два образовательных учреждения, коммунальные объекты и храмовый комплекс.

"Всего в разных районах столицы уже возвели 288 домов по реновации, сейчас проектируем и строим еще 439", – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

В сентябре 2023 года Собянин распорядился ускорить переселение из ветхого жилья в два раза. В следующие три года Москва выделит на реализацию программы 1,1 триллиона рублей. Планируется построить 6,2 миллиона квадратных метров жилья. Новое жилье получат более 175 тысяч горожан.

Участники программы переезжают в квартиры с полной отделкой класса комфорт. Новые дома строятся рядом со старыми, поэтому переселенцам не придется менять привычный образ жизни.

В программу реновации вошло 5175 домов. Это 16,4 миллиона квадратных метров жилья. Переселение завершится в 2032 году. Новое жилье получит почти миллион москвичей.

В беседе с "Дни.ру" член Общественной палаты Москвы, президент фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева отметила, что программа показала свою эффективность и реализуется в соответствии с запланированными темпами.