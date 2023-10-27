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Четверг 23 ноября

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В Кинопарке "Москино" появятся натурные декорации и павильоны

В Кинопарке "Москино" появятся натурные декорации и павильоны
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Масштабные площадки позволят воссоздать различные эпохи.

Власти российской столицы намерены создать в городе кинокластер мирового масштаба, который объединит сразу несколько съемочных площадок. Они строятся параллельно на киностудии имени Горького и на МЕТМАШе, а также в Новой Москве.

Кинопарк "Москино" в поселении Краснопахорское займет территорию площадью площадью 320 гектаров и станет самой большой в мире площадкой для съемок натурного кино. Ранее об этом рассказал столичный градоначальник Сергей Собянин.

Мэр Москвы подчеркнул, что ландшафт будущего кинопарка позволит обустроить большое количество разноплановых декораций. Руководитель столичного комитет по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская добавила, что масштабные площадки позволят кинематографистам воссоздать различные эпохи.

"Одновременно здесь можно будет работать над несколькими картинами – масштаб площадки позволит воссоздать различные эпохи. Согласно утвержденной документации, на участках расположатся как натурные декорации, так и павильоны для съемок", – отметилапредседатель Москомархитектуры.

Участки для Кинопарка "Москино" выделены на территории 77 и 80 кварталов поселения Краснопахорское. Власти утвердили для данных территорий изменения в правила землепользования и застройки.

Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что власти предоставили десять участков обзей площадью 138,4 гектара вблизи деревни Юрово. Их используют для расширения территории кинопарка и строительства необходимой инфраструктуры.

"А ранее в этом году для размещения объектов кинокластера было выделено шесть участков общей площадью свыше 150 га в поселении Краснопахорское", – заключил Максим Гаман.

Сергей Собянин также отметил, что масштабный кинокластер будет востребован киностудиями, медиакомплексами, кинокомпаниями, зарегистрированными в Москве, и другими предприятиями, работающими в киноиндустрии.

И пока кинематографисты будут реализовывать самые смелые и талантливые идеи, туристы смогут пользоваться кинопарком как масштабной культурной площадкой, подчеркнул мэр Москвы.

27 октября 2023, 11:15
Фото: Агентство "Москва"
stroi.mos.ru✓ Надежный источник

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