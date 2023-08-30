Собянин: В Москве создается кинокластер мирового масштаба

В Троицком округе появится Кинопарк Москино.



Столица продолжает работу по созданию кинокластера мирового уровня. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.

На киностудии имени Горького и на МЕТМАШе строят студийные площадки. В Новой Москве создается Кинопарк Москино площадью 320 гектаров – самая большая в мире площадка для съемок натурного кино, уточнил Собянин.

По его словам, ландшафт будущего кинопарка дает возможность обустроить большое количество разноплановых декораций.

"Например, здесь появятся Кремль XII века, улицы Москвы разных эпох и европейских городов, средневековые постройки, а также павильоны с ж/д вокзалом и аэропортом", – рассказал мэр.

Кинематографисты смогут реализовать самые смелые и талантливые идеи, подчеркнул он. Для туристов кинопарк станет масштабной культурной площадкой.

Мэр заявил, что город создает для киногрупп специальную цифровую платформу. Это упростит согласование съемок.

"Аренда павильона или локации будет такой же простой, как бронирование гостиничного номера", – добавил Собянин.

Ранее мэр сообщил о начале реставрации легендарного кинотеатра "Ударник". Здание оснастят современной техникой. На крыше появится терраса и смотровая площадка.