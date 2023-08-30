Собянин: В Москве создается кинокластер мирового масштаба

Проблемы со здоровьем у Дроздова Тесты Скандал вокруг пластики Бони Игры Сонник

Топ новостей недели

Народ требует выгнать Чурикову с Первого канала. Что произошло?Народ требует выгнать Чурикову с Первого канала. Что произошло? Принц Гарри вернется в Великобританию: и вот почемуПринц Гарри вернется в Великобританию: и вот почему Выигравший суд у Анджелины Джоли Брэд Питт познакомил новую возлюбленную с детьмиВыигравший суд у Анджелины Джоли Брэд Питт познакомил новую возлюбленную с детьми Что делать в случае затопления квартиры соседямиЧто делать в случае затопления квартиры соседями

Лента новостей

Среда 30 августа

16:48"Обращаюсь с просьбой": Долина срочно ищет недвижимость в аренду 15:45"Начинают бушевать гормоны": побег 16-летней фигуристки Горбачевой объяснила тренер 15:02В Архангельске нетрезвый водитель сбил мать с грудным ребенком 14:48"Лицо с футбольный мяч": Боня показала жуткие кадры после операции 13:53Как в Москве прощаются с режиссером Панфиловым: душераздирающие кадры 13:17"Кто из вас старше?": Кудрявцева ошеломила помолодевшим видом на фоне мужа 12:4416-летняя фигуристка Горбачева извинилась за свое исчезновение 12:42"Наслаждаемся": Прилучный отдохнул с женой по методу Волочковой 12:12"Трусы зря надел": "любовник" Алены Блин подразнил гомофобов прозрачным нарядом 11:06Кто и за что дал Бузовой пинка за границей? 10:16Возвращение "Давай поженимся" обернулось скандалом. Что произошло? 09:19"Напоминает червяка в навозной жиже": известный режиссер раскрыл свое отношение к Панину 08:20Ширвиндт считает известного ведущего "мелким провокатором" 06:13Семенович показала, как "рабы" натягивают на нее корсет 04:24Почему кабачки лучше не жарить? Отвечает диетолог 02:28В Приморье местные жители засняли на видео медведя с бидоном на голове 00:18Что изменится для пассажиров поездов с 1 сентября: новые правила РЖД 22:50В Санкт-Петербурге введена поминутная оплата парковки: подробности 22:17Рак кишечника или воспаление: врач заявила о болезни Николая Дроздова 21:21"Это гениально": что сделал Николай Носков для прорыва в шоу-бизнесе 20:20Как привычка пить кофе влияет на размер груди: шокирующее открытие 19:26"50 граммов водки": почему Марк Тишман не может без выпивки 18:06"Как она могла так умереть?": Шаляпин рвет и мечет после кадров с могилы жены 16:53"Терапия для сердца": Екатерина Андреева откровенно о пережитом опыте 14:56Пока муж на гастролях: кто прижимает и гладит жену Газманова 14:42Семья собралась рядом с Заворотнюк в важный день 14:00Чемпионка по фигурному катанию пропала в Москве 13:30Отказ от спиртного пошел на пользу? Как изменилась бросившая пить Седокова 12:36Билеты возвращают: выступление иноагента Галкина* в Эстонии сорвалось 11:41"Стала похожа на буддийского монаха": Хакамада о борьбе особенной дочери с онкологией 11:25У побережья Индонезии зафиксировали мощные землетрясения 10:57После гибели школьницы в Каменск-Уральском разыскивают велосипедиста 10:36Что Немоляева на самом деле думает об уехавшей за границу Хаматовой 09:57"На Пашку похож": жена Прилучного показала четырехмесячного сына на нежном видео 09:16"Мнение наркоманок не интересует": сделавшая пластику Боня ответила на критику Мамаевой 08:37"28 предложений – не предел": почему певица Слава пользуется популярностью у мужчин 08:00Момент спасения ребенка от стаи собак в море попал на видео 06:22День знаний без дождя: синоптик рассказал о погоде 1 сентября 04:31Бесстыжие козы спарились на пороге детского центра в Москве – видео 02:27"Встретила своего человека": нового возлюбленного Клавы Коки покажут на всю страну 00:02Врач: бессонница после сорока лет ведет к когнитивным нарушениям 21:33В Татарстане женщину оштрафовали за злобные комментарии в интернете 21:22В Москве на ВДНХ загорелось здание 21:07В Карачаевске подросток убил ребенка и надругался над телом 20:55Что будет с наследством бездетной Мирошниченко и причем тут поклонники? 19:14Стас Пьеха честно ответил на вопрос про бывших девушек: Нет других способностей и талантов 18:02Певица Слава рассказала, с кем ей изменил муж и почему она его простила 15:53Малиновская устроила разнос уличенной во лжи Боне: Человек-фейк 13:53Россиянка пропала после занятий дайвингом в Египте 12:52Народную артистку Адырхаеву похоронят на Троекуровском кладбище
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Собянин: В Москве создается кинокластер мирового масштаба

Собянин: В Москве создается кинокластер мирового масштаба
71

В Троицком округе появится Кинопарк Москино.

Столица продолжает работу по созданию кинокластера мирового уровня. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.

На киностудии имени Горького и на МЕТМАШе строят студийные площадки. В Новой Москве создается Кинопарк Москино площадью 320 гектаров – самая большая в мире площадка для съемок натурного кино, уточнил Собянин.

По его словам, ландшафт будущего кинопарка дает возможность обустроить большое количество разноплановых декораций.

"Например, здесь появятся Кремль XII века, улицы Москвы разных эпох и европейских городов, средневековые постройки, а также павильоны с ж/д вокзалом и аэропортом", – рассказал мэр.

Кинематографисты смогут реализовать самые смелые и талантливые идеи, подчеркнул он. Для туристов кинопарк станет масштабной культурной площадкой.

Мэр заявил, что город создает для киногрупп специальную цифровую платформу. Это упростит согласование съемок.

"Аренда павильона или локации будет такой же простой, как бронирование гостиничного номера", – добавил Собянин.

Ранее мэр сообщил о начале реставрации легендарного кинотеатра "Ударник". Здание оснастят современной техникой. На крыше появится терраса и смотровая площадка.

30 августа 2023, 16:58
Фото: Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

По теме

Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Большая дискотека Мосурбанфорума в "Лужниках" пройдет 2 сентября

Большая дискотека Мосурбанфорума в "Лужниках" пройдет 2 сентября
Специальными гостями вечера станут популярные исполнители. В первую субботу сентября на площадке Московского урбанистического форума в олимпийском комплексе "Лужники" пройдет большая вечеринка.

Собянин объявил о начале второго этапа модернизации поликлиник

Собянин объявил о начале второго этапа модернизации поликлиник
Новый стандарт внедрят во всех медучреждениях столицы. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте второго, заключительного этапа обновления поликлиник.

Почему кабачки лучше не жарить? Отвечает диетолог

Почему кабачки лучше не жарить? Отвечает диетолог
Как говорится, если в августе у вас дома нет кабачка, значит, у вас нет друзей. Диетолог Елена Соломатина рассказала, как правильно готовить этот овощ, чтобы сохранить полезные свойства.

Что изменится для пассажиров поездов с 1 сентября: новые правила РЖД

Что изменится для пассажиров поездов с 1 сентября: новые правила РЖД
С 1 сентября вступят в силу новые правила перевозки пассажиров. В сообщении на сайте РЖД отмечается, что при составлении документа были учтены проблемы, с которыми в последнее время сталкивались пассажиры поездов.

Собянин открыл новую школу в Молжаниновском районе

Собянин открыл новую школу в Молжаниновском районе
Учебное заведение рассчитано на 1,1 тысячи мест. В новое здание переедут учащиеся с седьмого по 11-й класс.

Выбор читателей

29/08Втр"На Пашку похож": жена Прилучного показала четырехмесячного сына на нежном видео 29/08Втр"Мнение наркоманок не интересует": сделавшая пластику Боня ответила на критику Мамаевой 29/08ВтрСемья собралась рядом с Заворотнюк в важный день 28/08ПндПевица Слава рассказала, с кем ей изменил муж и почему она его простила 29/08ВтрЧто Немоляева на самом деле думает об уехавшей за границу Хаматовой 28/08ПндЧто будет с наследством бездетной Мирошниченко и причем тут поклонники?