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В районе Северное Бутово построят три подземных пешеходных перехода

В районе Северное Бутово построят три подземных пешеходных перехода
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Объекты возводятся в рамках проекта создания трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

Дорожно-транспортная система российской столицы представляет из себя очень сложную систему, объединяющую автомобильные и железные дороги, а также сопутствующие объекты инфраструктуры. Вся эта система активно развивается, чтобы москвичи получали самый высокий уровень комфорта и безопасности, а многомиллионный мегаполис нормально функционировал.

В городе регулярно ремонтируются и модернизируются действующие объекты дорожной инфраструктуры, а также строятся новые. К примеру, на юго-западе столицы сейчас возводится новая автомагистраль Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

Она призвана обеспечить поперечную связь между районами, поэтому сможет стать полноценным дублером МКАД в этой части Москвы. Трасса пройдет от Боровского до Киевского шоссе и далее через Калужское до Варшавского шоссе, связывая сразу четыре магистрали.

Строительство трассы ведется по участкам. На данном этом открыто движение на трех, работы ведутся еще на двух из них. Чтобы обеспечить безопасность москвичей, власти намерены организовать на автомагистрали 21 пешеходный переход, три из которых появятся в районе Северное Бутово.

Как отметил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов, строящиеся объекты дорожной инфраструктуры заменят действующие переходы. По его словам, сециалисты на данный момент занимаются переукладкой инженерных коммуникаций и разработкой грунта.

"В районе Северное Бутово сейчас строятся два подземных пешеходных перехода. Один из них будет под Ратной улицей в районе дома 16, корпуса 3, другой — под улицей Поляны, в районе дома 23 на Старобитцевской улице", – уточнил Рафик Загрутдинов.

Третий подземный пешеходный переход недалеко от подстанции скорой медицинской помощи на улице Поляны (владение 3а, строение 5). Это позволит обеспечить автомобилистов бессветофорной зоной от МКАД до района Южное Бутово, а пешеходов – безопасным участком между Битцевским лесом и жилой застройкой.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что в районе Некрасовка завершили капитальный ремонт подземного пешеходного перехода, расположенного рядом с домом №10 на проспекте Защитников Москвы.

25 октября 2023, 09:07
Фото Ю. Иванко. Mos.ru
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