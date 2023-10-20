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Четверг 16 ноября

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В Некрасовке капитально отремонтировали пешеходный переход

В Некрасовке капитально отремонтировали пешеходный переход
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Работы провели рядом с домом №10 на проспекте Защитников Москвы.

Власти российской столицы активно занимаются развитием транспортной системы города. Дорожную сеть и сопутствующие объекты инфраструктуры регулярно ремонтируют, чтобы обеспечить бесперебойную жизнедеятельность многомиллионного мегаполисов, а также комфорт и безопасность горожан.

Так, в районе Некрасовка завершили капитальный ремонт подземного пешеходного перехода, расположенного рядом с домом №10 на проспекте Защитников Москвы. Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы таким образом, чтобы часть перехода всегда оставалась доступной для граждан.

В частности, в ходе работ удалось заменить старую керамическую плитку на гранитную. Кроме того, специалисты отремонтировали ступени лестничных сходов и напольное покрытие. Инженерное оборудование, осветительные приборы, системы вентиляции и отопления обновили. Также они привели в порядок служебные помещения.

Важно отметить, что власти города очень внимательно контролируют состояние пешеходных переходов. Их регулярно обследуют их и при необходимости проводят капитальный ремонт. Так, за минувшие десять лет в Москве привели в порядок около 300 подземных пешеходных переходов. В этом году отремонтируют еще девять объектов.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что специалисты комплекса городского хозяйства провели благоустройство возле станций "Текстильщики" и "Аминьевская" Большой кольцевой линии метро. В ходе работ были учтены запросы местных жителей.

В частности, специалисты провели озеленение масштабное озеленение территорий и увеличение пешеходных участков за счет расширения тротуаров. Кроме того, они обновили дорожные покрытия.

Для водителей организовали парковочные карманы, а для пассажиров установили современные остановочные павильоны с зарядными слотами и беспроводной связью. На данных участках обновили осветительные приборы, поставили лавочки и навигационные стелы.

"Главной задачей было сделать удобные пешеходные маршруты к станции от жилой застройки, адаптировать пространства под запросы местных жителей", – отметил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

20 октября 2023, 12:02
Фото: mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

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