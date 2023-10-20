Возле станций БКЛ "Текстильщики" и "Аминьевская" провели благоустройство

Специалисты комплекса городского хозяйства в ходе работ учитывали запросы местных жителей.

Работы у десяти станций запущенной в марте Большой кольцевой линии метро уже полностью завершены. К примеру, возле станции "Текстильщики" провели озеленение, в ходе которого высадили около 60 деревьев и 160 кустарников, а также постелили газон на площади более21 тысячи квадратных метров.



Кроме того, местные жители получили удобные пешеходные маршруты от станции до домов. Работы затронули улицы Саратовскую, Люблинскую, Артюхиной, 11-ю Текстильщиков, 1-й Саратовский проезд. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Главной задачей было сделать удобные пешеходные маршруты к станции от жилой застройки, адаптировать пространства под запросы местных жителей", – отметил глава комплекса городского хозяйства.

Кроме того, специалисты убрали воздушные коммуникации в кабельную канализацию, чем улучшили визуальный облик территории, а также сделали процесс эксплуатации инженерных линей более безопасным. Также они обустроили парковочные карманы возле станции.

Общая площадь пешеходной зоны возросла до 21,6 тысячи квадратных метров после того, как специалисты расширили тротуары и обновили их покрытие. На проезжей части также обновили асфальт.

"Для пассажиров общественного транспорта установили остановочный павильон с зарядными слотами и беспроводной связью. Наземные пешеходные переходы оборудовали 40 опорами контрастного освещения, на маршрутах к метро поставили лавочки и навигационные стелы", – добавил Петр Бирюков.

На территории возле станции "Аминьевская" Большой кольцевой линии метро также завершили работы по благоустройству. Заместитель главы города подчеркнул, что для местных жителей организовали функциональное пространство с детскими и спортивными площадками.

Общая площадь пешеходной зоны около станции теперь составляет более 31,5 тысячи квадратных метров. Специалисты обновили покрытие на тратуарах и проезжей части. Для водителей оборудовали парковочные карманы, а для пассажиров – 15 современных остановочных павильонов. Кроме того, на территории установили новые осветительные приборы и провели масштабное озеленение.