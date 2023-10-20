Возле станций БКЛ "Текстильщики" и "Аминьевская" провели благоустройство

Феномен певца SHAMAN подняли на смех Тесты Пугачевой предрекли развод с мужем-иноагентом Игры Сонник

Топ новостей недели

Кадышеву погнали с российской эстрады: и вот почемуКадышеву погнали с российской эстрады: и вот почему Отбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнесОтбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнес Распад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точкуРаспад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точку Красивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замужКрасивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замуж

Лента новостей

Четверг 16 ноября

11:04Что заставило Леонтьева вернуться в Москву: неочевидная причина 10:19Нежно держались за руки: Пугачеву и Галкина* тайно сняли на прогулке 10:04Синдром хронической усталости: опасные признаки и методы борьбы от врача 09:02Тошнота, головная боль и слабость: магнитная буря вновь ухудшит самочувствие 08:12Ум на свободе: Аяз Шабутдинов послал весточку из СИЗО 07:06Принято решение: песни "Ласкового мая" вновь делят в суде 06:02Лишают телефонов: школьников хотят оставить без связи 04:52Платить за услуги ЖКУ станет выгоднее: какое изменение ждет россиян? 02:36Названо условие для снижения цен на автомобильные запчасти 01:47Скорая приезжала трижды: вскрылись новые подробности гибели экс-музыканта "Би-2" 00:57Авто, бизнес и долги: на что россияне готовы потратить миллион 00:28ТОП-5 специй для поднятия иммунитета осенью 19:25Слова из песни SHAMAN высекли на огромном памятнике: смотрим реакцию артиста 17:24Известная актриса пришла в ужас от вида Бони после пластики 16:51Поэтому и женился: Чадов откровенно о любви без пафоса 16:17Не узнать: как теперь выглядит воспитывающая детей от Иглесиаса Курникова 14:52Оставившая детей Бородина объяснила свое решение уехать из России 13:27Ничего не знает про отца: что известно о внебрачном сыне Лепса 12:24Отказавшаяся выступать в России Орбакайте нашла новый способ заработка 11:46Лоб покрылся пятнами: Орлова удивила публику внешним видом без макияжа 10:40Старая и замызганная: как выглядит квартира Билана с видом на Красную площадь 09:24Мошенники активизировались перед праздниками: как не дать себя обмануть 08:40Предал мать ради лучшей жизни: пожилую россиянку обманули и бросили в чужой стране 07:05Раскрыт секрет правильного питания для пожилых людей 06:18Объявлен в розыск: что случилось с уехавшим из России Никитой Пресняковым 05:15Сооснователь "Алисы" ушел из жизни: что случилось с 63-летним мужчиной? 04:28Отказался от завтрака? Готовься к серьезным проблемам 02:28В 2024 сразу двум категориям пенсионеров увеличат выплаты 02:01Уйдет с молотка: личную вещь Жириновского решено продать 01:14До свидания: Александр Шоуа разъехался с недавно родившей женой 00:15Мажет голову какашками: Дана Борисова вновь влипла в неприятную историю 17:10Слухи о романе с Арзамасовой и статус холостяка: жизнь звезды "Папиных дочек" Бледного 15:27Пять мужей, единственная дочь и молодые любовники: бурная личная жизнь Лолиты 14:095 интересных фактов о жизни Григория Лепса 13:56В Сети обнародовали секретные подробности съемок "Голубого огонька-2024" 13:24Куда сходить в Москве: афиша с 16 по 29 ноября 13:06Покинувшую Россию Варум сняли за границей: куда и зачем она уехала 12:27Вот в чем загвоздка Филиппа Киркорова: поп-король проболтался о мужской силе 11:43Недавно родившая жена Прилучного намекнула на вторую беременность 10:54Краше с каждым днем: как изменилась 10-летняя дочь Пугачевой за границей 08:54Регистрация, АБС и штрафы: три важных нововведения для автомобилистов 08:07Детям не показывать: американцы раскритиковали сказку "Морозко" 06:54Лисьи глазки и подтяжка: Боня впервые вышла в свет после пластики 06:00Для молодых многодетных семей придумали новые меры поддержки 05:30Три критические ошибки при снижении артериального давления дома 04:45Вряд ли поправится? Что известно о состоянии Соломина после удара 02:23Раскрыт секрет правильного рациона для легкой зимовки 01:25Сильно болит голова: пять недугов с этим симптомом 00:45Онлайн-продажи в банках начнут проводить по новым правилам 16:55Двуликая натура Алексея Воробьева перестала быть тайной: певец во всем признался
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Возле станций БКЛ "Текстильщики" и "Аминьевская" провели благоустройство

2

Специалисты комплекса городского хозяйства в ходе работ учитывали запросы местных жителей.

Работы у десяти станций запущенной в марте Большой кольцевой линии метро уже полностью завершены. К примеру, возле станции "Текстильщики" провели озеленение, в ходе которого высадили около 60 деревьев и 160 кустарников, а также постелили газон на площади более21 тысячи квадратных метров.

Кроме того, местные жители получили удобные пешеходные маршруты от станции до домов. Работы затронули улицы Саратовскую, Люблинскую, Артюхиной, 11-ю Текстильщиков, 1-й Саратовский проезд. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Главной задачей было сделать удобные пешеходные маршруты к станции от жилой застройки, адаптировать пространства под запросы местных жителей", – отметил глава комплекса городского хозяйства.

Кроме того, специалисты убрали воздушные коммуникации в кабельную канализацию, чем улучшили визуальный облик территории, а также сделали процесс эксплуатации инженерных линей более безопасным. Также они обустроили парковочные карманы возле станции.

Общая площадь пешеходной зоны возросла до 21,6 тысячи квадратных метров после того, как специалисты расширили тротуары и обновили их покрытие. На проезжей части также обновили асфальт.

"Для пассажиров общественного транспорта установили остановочный павильон с зарядными слотами и беспроводной связью. Наземные пешеходные переходы оборудовали 40 опорами контрастного освещения, на маршрутах к метро поставили лавочки и навигационные стелы", – добавил Петр Бирюков.

На территории возле станции "Аминьевская" Большой кольцевой линии метро также завершили работы по благоустройству. Заместитель главы города подчеркнул, что для местных жителей организовали функциональное пространство с детскими и спортивными площадками.

Общая площадь пешеходной зоны около станции теперь составляет более 31,5 тысячи квадратных метров. Специалисты обновили покрытие на тратуарах и проезжей части. Для водителей оборудовали парковочные карманы, а для пассажиров – 15 современных остановочных павильонов. Кроме того, на территории установили новые осветительные приборы и провели масштабное озеленение.

20 октября 2023, 11:04
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

На улице Медиков в 2024 году откроют пешеходный переход

На улице Медиков в 2024 году откроют пешеходный переход
Объект готов на 60%. В декабре 2024 года откроется пешеходный переход под путями второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) на улице Медиков в районе Царицыно.

Москва получит в ноябре еще 60 электробусов

Москва получит в ноябре еще 60 электробусов
Они выйдут на маршруты после необходимой подготовки. Москва продолжает пополнять парк экологически чистого общественного транспорта.

Осенью на ВДНХ пройдут новые выставки

Осенью на ВДНХ пройдут новые выставки
Жители и гости столицы смогут познакомиться с историей и культурой не только России, но и союзных стран. Главный выставочный комплекс города осенью порадует жителей и гостей российской столицы новыми выставками.

Началось сооружение основных опор пешеходного моста через Нагатинский затон

Началось сооружение основных опор пешеходного моста через Нагатинский затон
Объект готов на 15%. Пешеходный мост через Нагатинский затон протянется на 220 метров.

На северо-востоке Москвы началось расширение Поморской улицы

На северо-востоке Москвы началось расширение Поморской улицы
Стартовали подготовительные работы. На северо-востоке Москвы начались подготовительные работы по расширению Поморской улицы в районах Отрадное и Алтуфьевский.

Выбор читателей

14/11ВтрВ Сети обнародовали секретные подробности съемок "Голубого огонька-2024" 15/11СрдНе узнать: как теперь выглядит воспитывающая детей от Иглесиаса Курникова 14/11ВтрПять мужей, единственная дочь и молодые любовники: бурная личная жизнь Лолиты 15/11СрдДо свидания: Александр Шоуа разъехался с недавно родившей женой 15/11СрдОбъявлен в розыск: что случилось с уехавшим из России Никитой Пресняковым 14/11ВтрПокинувшую Россию Варум сняли за границей: куда и зачем она уехала