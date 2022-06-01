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В сокольнической каланче открылась выставка об истории пожарной охраны

В сокольнической каланче открылась выставка об истории пожарной охраны

В исторической каланче можно увидеть около 300 коллекционных моделей пожарной техники.
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Напротив станции метро "Сокольники" можно увидеть одну из легенд Москвы – пожарную каланчу XIX века. В 1863 году городская дума разрешила строительство объекта после многочисленных и долгих просьб горожан. Средства на возведение каланчи местные жители собирали почти 20 лет. Строительство завершилось лишь в 1884 году.

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Не все знают, что в исторической каланче располагается музей. Недавно здесь открылась выставка об истории пожарной охраны. Здесь представлено порядка 300 коллекционных моделей пожарной техники, статуэтки спасателей из разных стран, тематические шахматы, подлинные пожарные створы XIX века и пожарные каски с XVIII века.

Но это далеко не все. Здесь же можно увидеть награды пожарных со времен царской России, сборники руководств для них с 1934 года, выпуски журналов "Пожарное дело" с начала прошлого года, юбилейные монеты разных стран с изображением пожарной техники, пожарных и спасателей.

На выставке можно посмотреть фотографии огнеборцев за работой начиная с 1920 года, а также снимки сотрудников и ветеранов пожарной службы Восточного округа столицы.

Музей в пожарно-спасательной части № 12 можно посещать с понедельника по пятницу вместе с экскурсией по сокольнической каланче.

Кстати, разговоры о создании в исторической каланче музея начались в 1994 году. Тогда сотруднику части Сергею Савинкову подарили коллекционную модель пожарной машины. Когда собралась целая коллекция уникальных предметов, пожарные решили показывать их всем желающим.

Напомним, сегодня здесь располагается пожарная часть №12. На вооружении – две автоцистерны с современным оборудованием для ликвидации пожаров, спасения людей и аварийно-спасательных работ при дорожно-транспортных происшествий.

Ранее сообщалось о том, что в 18 парках Москвы развернется фестиваль "Времена и эпохи". С 9 по 13 июня гости и жители столицы смогут посетить исторические реконструкции и выставки, а также погрузиться в изучение истории России. Например, в "Коломенском" покажут, как на Руси проводили досуг, а в "Кузьминках" можно будет понаблюдать за боями на мечах тямбара и попробовать свои силы в перетягивании каната. Об этом писали "Дни.ру".

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Фото: www.mos.ru
Автор: 1 июня 2022, 21:23 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы

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