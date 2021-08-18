На проспекте Мира отреставрируют особняк начала XIX века

Власти Москвы заботятся о сохранении исторического наследия города. Раньше в старых особняках зачастую проводились лишь локальные ремонтные и восстановительные работы. Сейчас все изменилось. Каждая историческая деталь сохраняется благодаря комплексной реставрации.
Так, в Мещанском районе отреставрируют изящный особняк — памятник модерна, построенный в начале XIX века. Он располагается по адресу: проспект Мира, дом 25, строение 1. Это здание является объектом культурного наследия регионального значения. Процесс реставрации будет контролировать Мосгорнаследие.
Комплексная реставрация этого особняка никогда не проводилась. Специалисты уже приступили к демонтажу поздних перегородок, укреплению фундаментов и расчистке стен и потолков. Во время этих работ реставраторы обнаружили сохранившийся исторический карниз. Эта находка позволит более точно вернуть дому исторический облик.
Перед тем, как приступить к реставрации, эксперты изучили все особенности здания, архивные материалы. Также они подготовили и согласовали проект, по которому сейчас ведутся работы.
Специалисты отреставрируют каменную кладку, исторические окна и двери, кровлю, печные трубы. Фасады полностью расчистят, заделают трещины, после чего покрасят в исконный горчичный цвет. Лепной декор покрасят в белый цвет.
"В интерьерах дома также запланирована большая работа. Там сохранились различные декоративные украшения: стены большого зала, выкрашенные в бирюзовый цвет, обрамляют лепные гирлянды из роз, перевитые лентами, и барельефы с амурами", – рассказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.
Он также сообщил, что уцелели живописные полотна, оригинальные деревянные двери и оконные рамы, витражное остекление, лестница со ступенями из искусственного розового мрамора, камин из натурального и искусственного мрамора. Все это тоже приведут в порядок.
А еще специалисты отреставрируют паркет, люстры и бра, восстановят деревянные панели в парадном фойе, метлахскую плитку, металлическое фигурное ограждение лестниц, старинный встроенный шкаф и многое другое.
Ограде вокруг здания также вернут исторический облик. Все утраченные элементы будут воссозданы. Комплексная реставрация особняка завершится до конца 2022 года.
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