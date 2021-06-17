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Мой район
Подземный переход появится на пересечении Багратионовского проезда с улицей Барклая

Подземный переход появится на пересечении Багратионовского проезда с улицей Барклая

Начались работы по сооружению нового и временного пешеходных переходов в районе Филевский парк.
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Одной из важный частей городской инфраструктуры являются подземные пешеходные переходы через шумные магистрали. Каждый день такими сооружениями пользуются сотни, а где-то даже тысячи людей, поэтому особенно важно, чтобы они были современными, комфортными и подходящими для всех категорий граждан.

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Так, к 2023 году в районе Филевский парк построят новый подземный переход. Сооружение появится на пересечении Багратионовского проезда, улицы Барклая и улицы Олеко Дундича. Существующий переход демонтируют, а пока будет вестись строительство нового, обустроят временный. Также специалисты переложат все инженерные коммуникации.

Протяженность перехода составит 122 метра. Здесь будет пять лестничных сходов – два обустроят вдоль улицы Олеко Дудндича и у пересечения с улицей Барклая, один – вдоль четной стороны Багратионовского проезда в районе дома 18, еще два – вдоль улицы Барклая (по четной стороне у дома 8, и по нечетной у дома 9). Также установят четыре лифта для удобства маломобильных граждан.

Строительство пешеходного перехода завершится в 2023 году. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Говоря о развитии района Филевский парк, стоит отметить, что здесь по программе "Мой район" построены школа №2, три детских сада на 120, 150 и 200 мест, каток с искусственным льдом, открыты МФЦ "Мои документы" и филиал Всероссийского университета юстиции.

В этом же районе благоустроены парк культуры и отдыха "Фили" и пешеходная зона около станции метро "Фили", запущено семь новых маршрутов наземного городского транспорта. Также продолжается благоустройство дворов, озеленение территорий. До 2023 года в Филевском парке планируется построить мост через Москву-реку.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что в районе Филевский парк возводят высокоэтажную часть Национального космического центра – 47-этажную башню высотой свыше 288 метров, включая шпиль. Общая площадь помещений здания составит 62 тысячи квадратных метров. Реализуемый проект станет крупнейшим центром космической отрасли в мире, говорил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Фото: Мобильный репортер /АГН Москва
Автор: 17 июня 2021, 17:00 Источник: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы ✓ Надежный источник

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