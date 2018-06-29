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Недвижимость

В районе Филевский парк появится жилье по программе реновации

Фото: vk.com/jkdomashny
Реновация приходит в район Филевский парк на западе Москвы. Там подобрали стартовую площадку, на которой возведут жилье для переселенцев из ветхих домов, заявил глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин.
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По его словам, стартовая площадка располагается по адресу Береговой проезд, владение 2, строение 18 и 19. Градостроительный потенциал участка составляет 40,2 тысячи квадратных метров, подчеркнул Хуснуллин.

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Глава московского стройкомплекса отметил, что в настоящее время идет разработка проекта планировки этой территории. "Всего в районе Филевский парк в программу реновации включено 35 старых домов", – напомнил Хуснуллин.

Реновация ветхого жилья в Москве – крупнейший градостроительный проект российской столицы и один из самых масштабных проектов такого рода в мире. 1 августа прошлого года программа была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным. В нее попали ветхие дома, построенные в 1950-1960-х годах. Всего в списке – 5 171 здание.

Фото: stroi.mos.ru

Как отметил ранее Марат Хуснуллин, в рамках реновации в городе будет построено не менее 30 миллионов квадратных метров жилья. На сегодняшний день Москва располагает 242 стартовыми площадками, на которых будут возводиться дома для переселенцев. Градостроительный потенциал этих территорий – 3 миллиона и 580 тысяч квадратных метров жилья.

Фото: Dni.Ru/Иван Прошкин

Старт переселению по программе реновации был дан в феврале этого года в районе Северное Измайлово. Жильцы двух пятиэтажек на улице Константина Федина переехали в дом на 5-й Парковой. Переселенцы получили квартиры с отделкой комфорткласса. Им выдали жилье большей площади чем то, которые были в хрущевках.

Вслед за этим реновация пришла на запад и северо-восток столицы. Так, в районах Бабушкинский и Южное Медведково для переселенцев приготовили четыре новых дома. Выдача ордеров началась 9 июня.

Фото: stroi.mos.ru

Автор: Иван Поляков29 июня 2018, 15:39
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Первые переселенцы по программе реновации обживают новые квартиры

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