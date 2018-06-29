В районе Филевский парк появится жилье по программе реновации

Реновация приходит в район Филевский парк на западе Москвы. Там подобрали стартовую площадку, на которой возведут жилье для переселенцев из ветхих домов, заявил глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин.



По его словам, стартовая площадка располагается по адресу Береговой проезд, владение 2, строение 18 и 19. Градостроительный потенциал участка составляет 40,2 тысячи квадратных метров, подчеркнул Хуснуллин.

Глава московского стройкомплекса отметил, что в настоящее время идет разработка проекта планировки этой территории. "Всего в районе Филевский парк в программу реновации включено 35 старых домов", – напомнил Хуснуллин.

Реновация ветхого жилья в Москве – крупнейший градостроительный проект российской столицы и один из самых масштабных проектов такого рода в мире. 1 августа прошлого года программа была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным. В нее попали ветхие дома, построенные в 1950-1960-х годах. Всего в списке – 5 171 здание.

Как отметил ранее Марат Хуснуллин, в рамках реновации в городе будет построено не менее 30 миллионов квадратных метров жилья. На сегодняшний день Москва располагает 242 стартовыми площадками, на которых будут возводиться дома для переселенцев. Градостроительный потенциал этих территорий – 3 миллиона и 580 тысяч квадратных метров жилья.

Старт переселению по программе реновации был дан в феврале этого года в районе Северное Измайлово. Жильцы двух пятиэтажек на улице Константина Федина переехали в дом на 5-й Парковой. Переселенцы получили квартиры с отделкой комфорткласса. Им выдали жилье большей площади чем то, которые были в хрущевках.

Вслед за этим реновация пришла на запад и северо-восток столицы. Так, в районах Бабушкинский и Южное Медведково для переселенцев приготовили четыре новых дома. Выдача ордеров началась 9 июня.