В районе Филевский парк появится жилье по программе реновации
По его словам, стартовая площадка располагается по адресу Береговой проезд, владение 2, строение 18 и 19. Градостроительный потенциал участка составляет 40,2 тысячи квадратных метров, подчеркнул Хуснуллин.
Глава московского стройкомплекса отметил, что в настоящее время идет разработка проекта планировки этой территории. "Всего в районе Филевский парк в программу реновации включено 35 старых домов", – напомнил Хуснуллин.
Реновация ветхого жилья в Москве – крупнейший градостроительный проект российской столицы и один из самых масштабных проектов такого рода в мире. 1 августа прошлого года программа была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным. В нее попали ветхие дома, построенные в 1950-1960-х годах. Всего в списке – 5 171 здание.
Как отметил ранее Марат Хуснуллин, в рамках реновации в городе будет построено не менее 30 миллионов квадратных метров жилья. На сегодняшний день Москва располагает 242 стартовыми площадками, на которых будут возводиться дома для переселенцев. Градостроительный потенциал этих территорий – 3 миллиона и 580 тысяч квадратных метров жилья.
Старт переселению по программе реновации был дан в феврале этого года в районе Северное Измайлово. Жильцы двух пятиэтажек на улице Константина Федина переехали в дом на 5-й Парковой. Переселенцы получили квартиры с отделкой комфорткласса. Им выдали жилье большей площади чем то, которые были в хрущевках.
Вслед за этим реновация пришла на запад и северо-восток столицы. Так, в районах Бабушкинский и Южное Медведково для переселенцев приготовили четыре новых дома. Выдача ордеров началась 9 июня.
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