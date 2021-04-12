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Мой район
В районе Филевский парк возводят высокоэтажную часть Национального космического центра

В районе Филевский парк возводят высокоэтажную часть Национального космического центра

В Москве идет строительство Национального космического центра (НКЦ). На данный момент специалисты приступили к возведению башенной части комплекса.
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Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что сейчас на стройплощадке НКЦ в районе Филевский парк сооружают основные монолитные конструкции высотной части. Уже смонтировано 442 тонны арматуры и уложено свыше 1,2 тысячи кубометров бетона в основную конструкцию фундаментной плиты. Предварительный этап строительства высотного здания включал в себя земляные работы и устройство буронабивных свай.

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Высотная часть комплекса – это 47-этажная башня высотой свыше 288 метров, включая шпиль. Общая площадь помещений здания составит 62 тысячи квадратных метров. Заместитель мэра отметил, что башня станет градостроительной доминантой запада и северо-запада Москвы.

Управляющей компанией по реализации проекта является АО "Мосинжпроект". Генеральный директор холдинга Юрий Кравцов подчеркнул, что вместе со строительством башни ведутся работы по возведению низкоэтажной части НКЦ. На данный момент установлен железобетонный каркас на шесть-восемь этажей. Было использовано 90 тысяч кубометров бетона. Готовность монолитных конструкций оценивается почти в 70%.

По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, реализуемый проект станет крупнейшим центром космической отрасли в мире. Такое заявление градоначальник сделал во время осмотра стройплощадки НКЦ. На этой территории будет создано 20 тысяч рабочих мест для предприятий госкорпорации "Роскосмос".

НКЦ объединит ведущие организации ракетно-космической промышленности. Там будут располагаться центральный офис и ситуационный центр "Роскосмоса", а также отраслевые институты и предприятия, молодежное конструкторское бюро, центр поддержки бизнеса, выставочные центры и центр диверсификации производства.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали о начале работ по развитию высвобождаемой территории Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени М. В. Хруничева в Филевской пойме. Там появится особая экономическая зона, площадь которой составит свыше 35 гектаров.

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Фото: stroi.mos.ru
Автор: 12 апреля 2021, 16:10 Источник: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы ✓ Надежный источник

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