В Покровском-Стрешневе построили спорткомплекс с центром гимнастики и ледовой ареной

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

В Покровском-Стрешневе сдали в эксплуатацию спортивный комплекс с центром художественной гимнастики, ледовой ареной и центром автомобильного спорта. Здание площадью 32,6 тысячи квадратных метров располагается по адресу: улица Летная, дом 73 – на территории бывшего Тушинского аэродрома.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что спорткомплекс состоит из трех блоков: пятиэтажного центра художественной гимнастики, пятиэтажной ледовой арены и трехэтажного центра автомобильного спорта. В здании также есть помещения Федерации фехтования России.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что в центре художественной гимнастики есть два зала с раздвижными трибунами-блитчерами, универсальный и хореографический залы, выставочная зона спортивных достижений, взрослый и детский бассейны, а также тренерские, судейские и другие помещения.

В ледовой арене размещены две площадки с трибунами на 280 и 140 мест. Здесь же есть пункт проката, помещения для заточки коньков, медицинский кабинет и залы специальной физической подготовки.

Что касается центра автомобильного спорта, то в этой части здания обустроены методические кабинеты Российской автомобильной федерации, залы фехтования на три и девять дорожек, мастерская для ремонта экипировки, конференц-зал, тренажерный зал, медпункт и буфет.

Прилегающая территория благоустроена и озеленена. Также сделали подземную одноуровневую автостоянку, которая рассчитана на 90 автомобилей. Еще 57 парковочных мест есть на открытой стоянке.

По словам руководителя Мосгосстройнадзора, во время строительства спортивного комплекса на Летной улице было проведено 10 инспекционных проверок. Специалисты из Центра экспертиз выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ и применяемых стройматериалов. Были выявлены нарушения, однако застройщик устранил их в установленные сроки.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что в Покровском-Стрешневе построят подземный пешеходный переход через железнодорожные пути второго Московского центрального диаметра (МЦД-2). Его планируют открыть в следующем году.