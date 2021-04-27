Названы сроки открытия подземного перехода через пути МЦД-2 в Покровском-Стрешневе

Подземный пешеходный переход через пути Московского центрального диаметра (МЦД-2) появится в районе 1-го Тушинского проезда. Строительство стартует уже в мае текущего года. Об этом рассказал руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Во время работ переустроят и переложат новые инженерные коммуникации, а территорию вокруг благоустроят. Строительство предстоит завершить в мае 2022 года.
Благодаря новому переходу жители и гости Москвы смогут безопасно и комфортно переходить железнодорожную дорогу. Также будет проще добираться до школы и политехнического техникума № 47 имени В.Г. Федорова.
Длина тоннельной части перехода составит 61 метр, ширина — четыре метра. Также здесь будут сделаны два лестничных схода с оборудованными удобными колясочными спусками и два лифта для маломобильных людей. Также в этом году планируется начать строительство трех пешеходных переходов через пути МЦД-2.
Отметим, что район Покровское-Стрешнево активно развивается. За последние годы здесь были благоустроены берега реки Сходня (2017-2019) и сквер на улице Свободы, д. 13/2 (2019). Также приведены в порядок 58 дворов, 87 детских и 18 спортплощадок, отремонтированы 42 дома и 1404 подъезда, открыты станция метро "Спартак" (2014) и станция МЦК "Стрешнево" (2016).
Напомним, железнодорожная инфраструктура в Москве продолжает развиваться. Сначала городские власти превратили грузовую неэлектрифицированную железную дорогу в комфортабельную линию городской электрички – Московское центральное кольцо (МЦК), а позже запустили более масштабный проект, получивший название "Московские центральные диаметры".
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что МЦД-4 соединит почти все городские вокзалы. Строительство новых линий Московских центральных диаметров идет в столице полным ходом. Сейчас продолжается строительство МЦД-4 "Киевско-Горьковский". Здесь будет реконструирован отрезок Московской железной дороги Москва-Каланчевская — Москва-Пассажирская-Курская, который уже давно исчерпал свою пропускную способность.
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