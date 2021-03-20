В Ясеневе реконструируют футбольное поле

К концу 2023 года в Москве планируют построить около 150 физкультурно-оздоровительных комплексов. Их возведут в жилых районах города. В течение ближайших двух лет, в 2021–2022 годах, в столице планируется построить еще четыре футбольных поля. Одно из них будет в Ясеневе. Его обустройство планируется завершить в ближайшее время. Проектная документация уже согласована.
Стоит отметить, что специалистам предстоит реконструировать недостроенный объект. В двухэтажном административно-бытовом корпусе частично заменят наружные двери и окна, фасадные панели, поставят стены и перегородки, выполнят внутреннюю отделку и облицовку цоколя.
Внутри сделают раздевалки для спортсменов, помещения для тренеров и судей, медицинский кабинет, учебный класс и буфет с обеденным залом. Также здесь будут технические и административные помещения.
Покрытие футбольного поля заменят на искусственный газон. С северной стороны установят ограждение с шумозащитным экраном, а также сформируют систему наружного освещения, установят малые архитектурные формы и выполнят комплексное благоустройство территории. Проект учитывает размещение трибун для зрителей почти на 500 мест и возведение контрольно-пропускного пункта, устройство проездов, открытых автостоянок, тротуаров и пешеходных дорожек.
"После завершения работ на базе комплекса смогут проходить как тренировки, так и соревнования окружного, регионального и межрегионального уровня", — сообщила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.
На поле, трибунах и в здании установят системы звукоусиления. Кроме того, здесь появится видеоинформационная система. Для оповещения о проходящих соревнованиях повесят светодиодное табло. На территории обустроят крытую парковку для спецтехники.
Напомним, что в Ясеневе уже благоустроено 133 дворовых территорий, пруды на улице Паустовского и парк 30-летия района Ясенево. Также обустроена новая пешеходная зона отдыха от улицы Айвазовского до Соловьиного проезда и пешеходная зона на Литовском бульваре. Помимо этого приведены в порядок зоны отдыха и пешеходные дорожки в Битцевском лесу, открыта станция метро "Битцевский парк". Также отремонтированы пять детских садов, две школы и основной корпус детской городской поликлиники № 42. В Ясеневе открыты два центра госуслуг "Мои документы", один из которых – флагманский, построен ФОК "Олимп", проведен капремонт в культурном центре "Вдохновение".
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