В Ясеневе реконструируют футбольное поле

Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Эксперт Асафов высказался о шансе звонка Байдена Зеленскому усилить антироссийскую позицию
Исколотая шприцами звезда "Морозко" показала лицо
Как раздувшая пожар страстей 79-летняя Чурсина смотрит на бледную Пересильд в новой "Угрюм-реке"
Молодая жена Петросяна перестала скрывать округлившийся живот
партнеры
Пятница
26 марта
Лента новостей
14:26
Васильев кинулся спасать пострадавшего Моргенштерна
14:25
Политолог Егоров о ситуации в Белоруссии: Уровень репрессий высок как никогда
14:19
"Беременна?": Канделаки показала округлившийся живот
14:16
Жена раскрыла подробности жуткой смерти известного музыканта
14:10
В Москве волейбольного болельщика госпитализировали после драки
14:00
Обнародовано первое фото новорожденного ребенка Шепелева
13:58
В Казани с самолета сняли пьяного дебошира
13:43
"Все режиссеры поумирали": звезда "Физрука" сообщила о проклятии
13:36
Под Ростовом школьник застрелил друга из ружья отца
13:35
Утянувшая талию беременная жена Петросяна шокировала народ
13:34
Странная смерть: известный музыкант погиб после резонансного заявления о Крыме и Макаревиче
13:21
Пропавший под Москвой подросток найден расчлененным
13:19
"Человек не считает себя больным": экс-супруга лишила Кержакова сына
13:17
"Алана вышла в тираж": собравшейся подтянуть ягодицы жене Мамаева дали оплеуху
12:57
Изувеченная звезда сериала "Папины дочки" заявила об угрозах и покушении
12:47
Так быстро? Бывшая возлюбленная Тимати вышла замуж
12:27
Борисову распекли за испражнения на пляже
12:20
Шок! Богатая Гузеева побила обнищавшую Сябитову
12:13
"Пронзительные истории в реальности, а не в сценарии": Заворотнюк появится на экранах в день 50-летия
12:12
"Нет никакого заболевания": онкобольная Заворотнюк вызвала подозрения
12:12
Жигунов сыграл свадьбу с копией Заворотнюк
11:59
Шепелев стал отцом во второй раз
11:38
Скончалась обладательница премии "Эмми"
11:38
“Несите себя помедленнее”: Бузова вылила ушат грязи на участницу модного суда
11:33
Без слез невозможно смотреть: что случилось с могилой Дмитрия Хворостовского
11:29
Волочкова похвасталась кольцом за десятки миллионов от любовника
11:29
Во ВГИКе начался пожар из-за звезды сериала "Физрук"
11:23
"Нос ломали несколько раз": Рост откровенно о предательстве Нагиева
11:19
Коронавирус в России: за сутки заразились еще 9 тысяч человек
10:53
Основатель группы "Звуки Му" утонул в Москве-реке
10:49
"Страшнее не бывает": Андреева показала последствия омолаживающих процедур
10:48
Неожиданно вспыхнула: курившей рядом с бензином Сутуловой обожгло лицо
10:41
"Это просто ад": известная актриса взвыла на шоу "Холостяк"
10:38
"На грани мерзости": Бородина взорвалась из-за заросших подмышек
10:15
Тимошенко заявила о тяжелом положении украинцев: Загнаны в тупик
10:01
Барыкин перед смертью погряз в долгах
09:56
В Южно-Сахалинске нашли трупы двух студентов
09:48
Шашлычок из тараканов и личинки червей на закуску: звездное меню довело до тошноты
09:45
"Рабские условия": сыгравшая Началову актриса заговорила о тяжелой судьбе
09:20
Басков обомлел от внешнего вида Галкина
09:16
Не тот диагноз: рассеянная Малышева опозорилась на всю страну
09:12
Яблоко от яблони: несовершеннолетняя дочь Кравец снялась в похабном виде
09:01
Эксперт Кошкин о причинах игнорирования Байденом темы России на пресс-конференции: Не хотел выглядеть глупо
08:55
"Нельзя было!": отказавшаяся от употребления гадости Лобода сорвалась перед концертом
08:39
"Невозможно ужиться друг с другом": отчаявшаяся Валерия пожаловалась на брак с Пригожиным
08:38
Правильное питание для полного выздоровления
08:21
Кому повысят пенсии в России с 1 апреля
06:00
Отказавшийся от звания народного артиста Шифрин не может прожить на пенсию
04:02
Почему Дружинина отказалась целоваться с Тихоновым на съемках "Дело было в Пенькове"
02:18
Дженнифер Лопес появилась на публике без обручального кольца
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Путин высказался о своей вакцинации от коронавируса
Пиарщицу Началовой представили к награде за особые заслуги в шоу-бизнесе
Анонсированы переговоры Лукашенко и Тихановской
Рекламодатели нанесли удар опозорившейся Собчак
Эксперты назвали главные провалы политики Тихановской
Рак мозга? Доставленной в больницу Кудрявцевой предвещают судьбу Фриске и Заворотнюк
Мой район
В Ясеневе реконструируют футбольное поле

В Ясеневе реконструируют футбольное поле

Строительство спортивных объектов в Москве – один из приоритетов программы "Мой район". Ведь практически в каждом районе столицы живет много людей, которые хотят заниматься спортом в шаговой доступности от дома и просят открывать больше спортивных площадок, ФОК, мест для занятий физкультурой.
прочитано 13 раз

К концу 2023 года в Москве планируют построить около 150 физкультурно-оздоровительных комплексов. Их возведут в жилых районах города. В течение ближайших двух лет, в 2021–2022 годах, в столице планируется построить еще четыре футбольных поля. Одно из них будет в Ясеневе. Его обустройство планируется завершить в ближайшее время. Проектная документация уже согласована.

ПО ТЕМЕ

В Покровском-Стрешнево достроят ФОК с панорамными окнами

Стоит отметить, что специалистам предстоит реконструировать недостроенный объект. В двухэтажном административно-бытовом корпусе частично заменят наружные двери и окна, фасадные панели, поставят стены и перегородки, выполнят внутреннюю отделку и облицовку цоколя.

Внутри сделают раздевалки для спортсменов, помещения для тренеров и судей, медицинский кабинет, учебный класс и буфет с обеденным залом. Также здесь будут технические и административные помещения.

Покрытие футбольного поля заменят на искусственный газон. С северной стороны установят ограждение с шумозащитным экраном, а также сформируют систему наружного освещения, установят малые архитектурные формы и выполнят комплексное благоустройство территории. Проект учитывает размещение трибун для зрителей почти на 500 мест и возведение контрольно-пропускного пункта, устройство проездов, открытых автостоянок, тротуаров и пешеходных дорожек.

"После завершения работ на базе комплекса смогут проходить как тренировки, так и соревнования окружного, регионального и межрегионального уровня", — сообщила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

На поле, трибунах и в здании установят системы звукоусиления. Кроме того, здесь появится видеоинформационная система. Для оповещения о проходящих соревнованиях повесят светодиодное табло. На территории обустроят крытую парковку для спецтехники.

Напомним, что в Ясеневе уже благоустроено 133 дворовых территорий, пруды на улице Паустовского и парк 30-летия района Ясенево. Также обустроена новая пешеходная зона отдыха от улицы Айвазовского до Соловьиного проезда и пешеходная зона на Литовском бульваре. Помимо этого приведены в порядок зоны отдыха и пешеходные дорожки в Битцевском лесу, открыта станция метро "Битцевский парк". Также отремонтированы пять детских садов, две школы и основной корпус детской городской поликлиники № 42. В Ясеневе открыты два центра госуслуг "Мои документы", один из которых – флагманский, построен ФОК "Олимп", проведен капремонт в культурном центре "Вдохновение".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото Ю. Иванко. Mos.ru
Автор: 20 марта 2021, 13:16 Источник: Сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Собянин: Благоустройство поймы реки Яузы будет завершено в 2023 году

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Кто одевал? Ужас!": вышедшую в свет Муцениеце назвали посмешищем

Актрисе посоветовали срочно найти себе стилиста
Шоу-бизнес

Рекламодатели нанесли удар опозорившейся Собчак

Партнеры отказались сотрудничать с журналисткой
Шоу-бизнес

Иск на 300 тысяч: Моргенштерна уличила в плагиате

Артист незаконно "владеет" музыкальным хитом
Шоу-бизнес

"Я в ожидании": обнаженная Брежнева заинтриговала россиян

Скоро произойдет важное событие

Гороскоп

Символ мира и уравновешенности: астролог Володина раскрыла характер Путина
Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+