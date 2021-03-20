В Ясеневе реконструируют футбольное поле

Строительство спортивных объектов в Москве – один из приоритетов программы "Мой район". Ведь практически в каждом районе столицы живет много людей, которые хотят заниматься спортом в шаговой доступности от дома и просят открывать больше спортивных площадок, ФОК, мест для занятий физкультурой.



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