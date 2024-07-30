Брюки из лепестков роз, эко-мех и другие модные тренды этого лета

В московском саду имени Баумана прошло самое красивое и масштабное фэшн-событие лета – фестиваль моды и роста "Зеленый подиум". В показах от российских дизайнеров, проходивших в арке Берсо, приняли участие около 500 моделей.



Этот проект объединяет моду и экотренды, выступает за продвижение осознанного потребления и экообразованности. Синтез моды, экологии и искусства поддерживают многие звезды. Так в показе "Джунгли" от бренда "Душегрея" вышли актрисы Юлия Такшина и Алла Юганова. Специально для них были созданы наряды в стиле "Великого Гэтсби".

В необычном образе – шелковом платье и роскошной шубе цвета тиффани из эко-меха с авторским принтом от художника и дизайнера из Санкт-Петербурга Инги Керен вышла на подиум актриса Алеса Качер.

Коллекцию от Urban Mirror (стилист – Алина Конда) представили певица VITA CHIKOVANI и актриса Карина Орлова. А актриса Ева Авеева участвовала в дефиле от Pasash в брючном комплекте нежно-мятного цвета, созданном из переработанных лепестков роз.

Наравне с коллекциями известных брендов на подиуме были представлены модные творения участников и победителей премии "Экология – дело каждого". Юные авторы коллекции, заботясь о природе, подарили вторую жизнь старым, ненужным вещам. Сшили из них новые и модные платья, сарафаны, джинсы, рубашки, шопперы, а также создали удивительные наряды и аксессуары из картона, бумаги, фантиков, пластика, лоскутов ткани. С темой апсайклинга выступила и дизайнер Маша Цигаль – ее ученики представили образы из переработанных материалов.