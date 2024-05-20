Собянин анонсировал начало самого продолжительного городского фестиваля в мире

В Москве стартует самый продолжительный городской фестиваль в мире, который обещает стать уникальным событием для всех жителей столицы. Бульварное кольцо превратится в центр моды, спорта и культуры, а городские набережные примут тренировки, мастер-классы, литературные чтения и музыкальные выступления.



Фестиваль под названием "Лето в Москве. Все на улицу!" представляет новый формат летнего отдыха, к которому готовилась столица не один год. Мэр Москвы, Сергей Собянин, подчеркнул в своем блоге, что создание возможностей для качественного отдыха всех жителей без выезда из города было одной из его основных целей.

Он также отметил масштабное благоустройство тысяч дворов, парков и улиц, а также создание современных объектов отдыха и развлечений в сотрудничестве с бизнесом. Город уже проводит разнообразные мероприятия различных форматов, в которых участвуют миллионы людей. Фестивали "Зима в Москве" и "Лето в Москве" стали частью большого плана по организации отдыха для москвичей.

"Зима в Москве" объединил различные проекты, такие как "Путешествие в Рождество", "Усадьбы Москвы. Зима", "Зима в парке", "Московское чаепитие" и "Московская Масленица". Теперь наступила очередь для фестиваля "Лето в Москве", который продлится 100 дней, предоставляя разнообразные мероприятия по всему городу.

Бульварное кольцо станет центром культурных и спортивных событий. На различных бульварах будут проходить выставки, литературные чтения, фестивали моды и фотографии, уличные выступления и другие мероприятия. Набережные также будут активно использоваться для спортивных занятий, мастер-классов, чтений и музыкальных выступлений.

Проект "Лето в парке" уже начал свою работу, предлагая жителям возможность прогулок, катания на лодках, посещения кинопоказов, аттракционов, детских площадок и занятий уличным спортом. С началом лета будут доступны открытые бассейны. Городской фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" обещает стать уникальным событием, предоставляющим разнообразные возможности для активного и интересного времяпрепровождения всем жителям столицы.