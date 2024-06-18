Возращение к истокам: знаменитый бренд предложил красавицам носить кокошники

"Там чудеса: там леший бродит, // Русалка на ветвях сидит; // Там на неведомых дорожках // Следы невиданных зверей", – писал Пушкин в 1820 году. Эти строки вдохновили дизайнера Наталью Душегрею на создание невероятной красоты коллекции. Символично, что ее показ прошел во дворе московского музея гения русской поэзии.



Бренд "Душегрея" отличается фантазийностью кроя, причудливостью принтов и качеством тканей. Его вещи очень узнаваемые – за счет уникальных рисунков на тканях, за счет растительных орнаментов. Неслучайно среди поклонников этой марки множество звезд – Эвелина Бледанс, Оксана Сташенко, Марина Яковлева, Ирина Лачина, Наталья Варлей... Все они знают, что и для красной дорожки, и для выхода на сцену, и просто для красоты в повседневной жизни вещи от "Душегреи" незаменимы. Ими хочется любоваться и восхищаться бесконечно. Настоящие произведения искусства!

"Мне хотелось создать вещи, яркие, интересные, с добрым посылом, с позитивной изюминкой, которые может позволить себе практически любая женщина", – говорит о марке ее создательница Наталья Душегрея. В итоге получилась марка очень русская, очень родная, очень теплая.

Коллекцию "Золотой петушок" дизайнер посвятила юбилею Александра Пушкина, поскольку вдохновилась его сказками "О золотом петушке", "Сказке о рыбаке и рыбке", поэмой "Руслан и Людмила". И все платья получились яркими и сочными, как шкатулка с самоцветами. К каждому образу были созданы фантазийные головные уборы. Кокошники и чалмы заворожили гостей. Это – наши корни, истоки.

Сегодня у дизайнеров тренд на русский стиль. Они поняли, что у нас самобытная культура, что природа родной земли может вдохновлять. И бренд "Душегрея" – лучшее тому подтверждение. Ведь в этих чудесных платьях жизнь любой женщины превратится в сказку. А кокошник станет изюминкой.