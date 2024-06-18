Возращение к истокам: знаменитый бренд предложил красавицам носить кокошники

Бренд "Душегрея" отличается фантазийностью кроя, причудливостью принтов и качеством тканей. Его вещи очень узнаваемые – за счет уникальных рисунков на тканях, за счет растительных орнаментов. Неслучайно среди поклонников этой марки множество звезд – Эвелина Бледанс, Оксана Сташенко, Марина Яковлева, Ирина Лачина, Наталья Варлей... Все они знают, что и для красной дорожки, и для выхода на сцену, и просто для красоты в повседневной жизни вещи от "Душегреи" незаменимы. Ими хочется любоваться и восхищаться бесконечно. Настоящие произведения искусства!
"Мне хотелось создать вещи, яркие, интересные, с добрым посылом, с позитивной изюминкой, которые может позволить себе практически любая женщина", – говорит о марке ее создательница Наталья Душегрея. В итоге получилась марка очень русская, очень родная, очень теплая.
Коллекцию "Золотой петушок" дизайнер посвятила юбилею Александра Пушкина, поскольку вдохновилась его сказками "О золотом петушке", "Сказке о рыбаке и рыбке", поэмой "Руслан и Людмила". И все платья получились яркими и сочными, как шкатулка с самоцветами. К каждому образу были созданы фантазийные головные уборы. Кокошники и чалмы заворожили гостей. Это – наши корни, истоки.
Сегодня у дизайнеров тренд на русский стиль. Они поняли, что у нас самобытная культура, что природа родной земли может вдохновлять. И бренд "Душегрея" – лучшее тому подтверждение. Ведь в этих чудесных платьях жизнь любой женщины превратится в сказку. А кокошник станет изюминкой.