Топ-5 трендовых сумок осени

Каждая женщина – богиня, и ей полагается сиять в любое время года. Лучше всего подчеркивает индивидуальность и очарование женщины стильная сумка – незаменимый аксессуар любого образа. Она не только позволяет носить с собой все необходимое, но и завершает аутфит, придавая ему уникальности. Мы поговорили с Александром Кузиковым, главным стилистом Shopping Live, и выяснили, какие модели сумок будут в моде осенью 2023.

Сумка-дипломат

Сумка-дипломат — идеальный аксессуар для тех, кто ценит сдержанный дизайн и классику. Строгая форма и лаконичный стиль делают ее идеальной парой для классического костюма. Эта сумка прекрасно впишется в любой деловой образ и поможет подчеркнуть ваш профессиональный статус. Но в этом сезоне сумка-дипломат выходит за рамки офисного дресс-кода: носите ее с джинсовыми юбками, струящимися платьями и кожаными луками, добавляя нотку элегантности в любой наряд.

Сумка-сэтчел

Сумка-сэтчел, вдохновленная легендарной Birkin, остается символом роскоши и элегантности. Модель с четкой квадратной или прямоугольной формой и плоским дном сочетает в себе функциональность и стиль. Выбирайте сумку-сэтчел в нежных пастельных оттенках или классическом черном, чтобы добавить нотку роскоши к вашему образу. Особенно актуальны модели со стеганной в крупный квадрат или ромб кожей.

Сумка-шоппер

Сумка-шоппер — выбор тех, кто ценит универсальность и свободу. Она поможет вам комфортно разместить все необходимые вещи, от ноутбука и сменной обуви до продуктов из любимого магазина. Тренд этой осени — сумка-шоппер из натуральной кожи с цветочным тиснением или геометрическим орнаментом. Кожаные варианты этой сумки подходят не только для шопинга, но и для офисного стиля или долгих прогулок.

Сумка-тоут

Эта модель отличается от шоппера тем, что имеет жесткий каркас и меньший объем, а также может иметь один длинный ремешок. Сумка-тоут идеально подходит для тех, кто хочет выглядеть стильно и при этом иметь с собой все необходимое. Сочетание практичности и стиля делает ее отличным спутником в повседневных выходах, путешествиях и на торжествах.

Сумка-седло

Сумка-седло — еще один тренд этой осени. Она имеет жесткий каркас и округлую форму снизу, а закрывается при помощи клапана. Этот аксессуар подходит для тех, кто не носит с собой много вещей. Он относится к кэжуал-стилю и идеально сочетается с разными нарядами, от брючного костюма до вечернего платья. Если вы планируете брать ее с собой на торжества вместо клатча, то лучше отдать предпочтение минималистичным моделям сдержанных цветов с фурнитурой в цвет украшений. А если вы ищете вариант для стильных повседневных образов, то можно выбрать сумку с сочетанием матовой и лаковой кожи в ярких цветах или с анималистичным декором.

Цвета

В этом сезоне особенно популярны бургунди, рыжий и хаки. Теплые и насыщенные оттенки добавят осеннего настроения в твой образ и легко сочетаются с разными стилями одежды. Классические нейтральные тона тоже остаются актуальны: черный, белый, бежевый. Чтобы сделать образ с однотонной сумкой более интересным, можно выбрать модели, где сочетаются несколько материалов или оттенков одного цвета. Кроме того, разнообразить лук поможет трендовая стеганая отделка или эффект змеиной кожи.

Материалы

Уже скоро наступит холодный сезон, поэтому важно, чтобы ваша сумка выдержала перепады температуры и высокую влажность. Предпочтение следует отдать сумкам из кожи хорошего качества. Этот материал не только выглядит стильно, но и обеспечивает долгий срок службы аксессуара. Кожаные сумки могут быть с глянцевым или матовым покрытием, без рисунка или с текстурой кожи рептилий, а также стеганой отделкой. Замшевые покрытия высокого качества тоже актуальны — как в качестве основного материала, так и в виде декоративных вставок.