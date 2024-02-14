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Вторник 13 февраля

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Подростки и запрещенные вещества: как не упустить драгоценное время для помощи

Подростки и запрещенные вещества: как не упустить драгоценное время для помощи
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Важно устанавливать близкий контакт с чадом еще с момента рождения. Доверие родителям должно быть безграничным.

Ученым удалось установить основную причину, по которой подростки начинают активно употреблять запрещенные препараты. Оказалось, что подросшие малыши испытывают огромный стресс, а к вредным веществам приобщаются для снятия напряжения, сообщает Ридлайф.ру.

Специалисты изучили данные, отражающие мотивацию употребления подрастающим поколением наркотических средств, а также алкоголя и табака. После исследования стало очевидно, что основная цель – желание подавить негативные эмоции, неумение расслабляться иначе и бороться со стрессом.

Важно, чтобы родители имели контакт со своими детьми. Ребенок должен, в первую очередь, со своими тревогами и страхами идти к авторитетным для него взрослым, а не к шкафчику со спиртным или преступнику, продающему запрещенные вещества.

Бить тревогу следует, если у детей начали проявляться следующие симптомы:

  • Нарастающее безразличие ко всему, что ранее было важно.
  • Отсутствие на школьных занятиях без уважительной причины.
  • Невозможность сосредоточиться.
  • Бледность кожи и изменение размеров зрачков.
  • Неадекватность поведения.


Если самостоятельно справиться с проблемой употребления ребенком психоактивных веществ не удается, то следует обратиться за помощью к специалистам.

14 февраля 2024, 00:41
Подростки на улице. Фото: © Svetlana Vozmilova\ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Ридлайф.ру✓ Надежный источник

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