Подростки и запрещенные вещества: как не упустить драгоценное время для помощи

Важно устанавливать близкий контакт с чадом еще с момента рождения. Доверие родителям должно быть безграничным.

Ученым удалось установить основную причину, по которой подростки начинают активно употреблять запрещенные препараты. Оказалось, что подросшие малыши испытывают огромный стресс, а к вредным веществам приобщаются для снятия напряжения, сообщает Ридлайф.ру.

Специалисты изучили данные, отражающие мотивацию употребления подрастающим поколением наркотических средств, а также алкоголя и табака. После исследования стало очевидно, что основная цель – желание подавить негативные эмоции, неумение расслабляться иначе и бороться со стрессом.

Важно, чтобы родители имели контакт со своими детьми. Ребенок должен, в первую очередь, со своими тревогами и страхами идти к авторитетным для него взрослым, а не к шкафчику со спиртным или преступнику, продающему запрещенные вещества.

Бить тревогу следует, если у детей начали проявляться следующие симптомы:

Нарастающее безразличие ко всему, что ранее было важно.

Отсутствие на школьных занятиях без уважительной причины.

Невозможность сосредоточиться.

Бледность кожи и изменение размеров зрачков.

Неадекватность поведения.



Если самостоятельно справиться с проблемой употребления ребенком психоактивных веществ не удается, то следует обратиться за помощью к специалистам.