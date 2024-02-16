Чем порадовать любимого мужчину: три лучших подарка на 23 февраля

До праздника еще больше недели, но о презенте лучше задумываться заранее.

Ни носки, ни дезодорант не входят в топ желаемых мужчинами подарков. В праздничный день представители сильной половины человечества ждут интересные, полезные и удивительные сюрпризы. Что же это может быть? Gazetametro.ru подсказывает варианты.

Одежда и аксессуары

Совсем скоро весна, а мужчины, как и женщины, в это время года желают обновлений. Для подарка отлично подойдут детали гардероба, обувь, модные предметы одежды. Важно помнить, что подобные подарки уместно делать только мужчинам из близкого круга общения и семьи. Дарить кофты и ремни коллегам или знакомым – не лучшее решение.

Средства для ухода

Отлично подойдут для тех, кто отращивает бороду, но еще не научился правильно за ней ухаживать. Также можно подарить сертификат в специализированный салон для мужчин – барбершоп. В качестве сюрприза подойдут триммеры, электрические бритвы.

Гаджеты

В магазинах существует огромное количество гаджетов, которые подойдут и для любителей музыки, и для ценителей здорового образа жизни, и для других. Колонки, часы, наушники, бытовые приспособления. если выбор затруднителен, то отличным решением будет подарок в виде сертификата в магазин электроники.