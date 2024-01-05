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Пятница 5 января

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Как нормализовать питание после новогодних праздников: советы нутрициолога

Как нормализовать питание после новогодних праздников: советы нутрициолога
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Советы нутрициолога Елены Башкировой для восстановления питания и физической активности после январских выходных.

Праздники подходят к концу, салаты доедены, шампанское допито – пора возвращаться к привычному режиму. А это не так уж и просто. Нутрициолог Елена Башкирова в материале интернет-издания “Подмосковье сегодня” рассказала, как не не нужно возвращаться к обычному рациону после новогодних выходных.

По словам Башкировой, перемены в активности и питании в праздничные выходные – это большой стресс для организма. И возвращаться к привычной жизни после обилия деликатесов и тяжелой пищи не стоит. Нутрициолог рекомендует возвращаться в режим постепенно.

Сначала нужно проанализировать, какие привычки в новогодние праздники были забыты. Не нужно ограничивать себя и садиться на диету. Куда полезнее питаться три раза в день без перекусов. Активность тоже нужно увеличивать постепенно – можно начать с небольшой прогулки в парке или с зарядки.

Фото: freepik/@pvproductions
Фото: freepik/@pvproductions

А если вы во время новогодних каникул разрешили себе спать до обеда, не нужно резко ставить будильник на 6 утра. Постепенно сокращайте время сна, чтобы вход в режим был комфортным.

Праздничные дни – это время, когда мы позволяем себе все. И если дать себе возможность плавно возвращаться к привычному рациону и активности, то никакого вреда и стресса для организма не будет.

5 января 2024, 18:00
Фото: freepik/@jcomp
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Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру
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