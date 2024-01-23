Раскрыт секрет сохранения красоты и здоровья кожи зимой

При постоянном воздействии отрицательных температур может появиться сухость, и шелушение. Рассказываем, как сохранять привлекательность даже тогда, когда холодно.

Сухой воздух, резкие перепады температуры и другие негативные факторы крайне опасны для кожи в зимний период. Она становится вялой и раздраженной. Ридлайф.ру рассказывает, как сохранить сияющий внешний вид и здоровую кожу, когда до весны еще далеко.

Использование крема.

Перед выходом на улицу важно заранее наносить на кожу лица питательный крем. В зимний период лучше отдать предпочтение продукту, имеющему густую текстуру. Таким образом будет создан дополнительный барьер от внешних факторов, негативно влияющих на кожу.

Защита от солнца

При длительном нахождении на солнце необходимо использовать специальный крем, создающий защиту кожи от ультрафиолетового воздействия. Зимой подойдет средство с SPF-фактором не ниже 30, но и не выше 50.

Проведение процедур

Для сохранения здоровья кожи и уменьшения риска возникновения постоперационных осложнений рекомендуется проводить лазерную эпиляцию и инъекции ботоксом именно в холодное время.