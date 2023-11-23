Эти пять листовых овощей необходимо включать в рацион для здоровья

Листовые овощи – кладезь полезных витаминов и микроэлементов, которые так нужны организму зимой. Ридлайф.ру рассказывает, что обязательно следует включить в рацион питания. Примечательно, что перечисленные продукты можно употреблять в пищу как в сыром, так и в переработанном виде.
- Шпинат. Мощный источник антиоксидантов. Он предотвращает развитие серьезных недугов, а также содержит в составе кальций, калий и витамины группы В.
- Капуста белокочанная. Цинк, медь и марганец помогают поддерживать нормальную работу сердца. Витамины А и Е сохраняют красоту и упругость кожи, страдающей зимой от воздействия сухого воздуха в помещении и холодного вне стен квартиры или офиса.
- Мангольд. За экзотическим названием скрывается близкий родственник обычной свеклы. Травянистое растение набирает популярность, благодаря полезным свойствам. Содержит много железа, благодаря чему помогает сохранять бодрость и работоспособность.
- Руккола. Отлично подойдет для тех, кто постоянно мерзнет. Овощ способствует улучшению состояния сосудов. Повышает выносливость, особенно у лиц, которые много физически трудятся.
- Римский салат. Помогает стабилизировать защитные функции организма, улучшает работу кишечника.