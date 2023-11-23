Эти пять листовых овощей необходимо включать в рацион для здоровья

Назван способ снижения давления без лекарств

Таблетки в борьбе с гипертонией не всегда должны быть главным инструментом. Врач рассказала, как стабилизировать состояние без применения медикаментов. скачки артериального давления – серьезное испытание для организма, особенно в преклонном возрасте.