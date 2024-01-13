Названы 10 главных мифов о пирсинге

Мастер пирсинга и основатель салона Пирсинг Ателье Анна Сибирякова разрушила 10 самых популярных мифов о пирсинге.



Прокалывать уши лучше всего пирсинг-пистолетом

Хуже прокола мочек ушей пирсинг-пистолетом может быть только прокол крыла носа или хряща уха пистолетом. Хотя некоторые умельцы могут с помощью пистолета и пупок проколоть.

Почему пирсинг-пистолеты – зло? Дело в том, что «пистолет» по своему строению напоминает инструмент, которым клеймят домашний скот. С его помощью не прокалывают, а прорывают кожу тупым концом украшения. В результате человек может получить не только длинный и сложный процесс реабилитации после процедуры, но и некрасивый и ассиметричный прокол.

Помимо пирсинг-пистолетов, любят прокалывать уши, носы, Системой-75.

"Система 75" для прокола – тот же пистолет, но усовершенствованный с учетом всех минусов инструментов предыдущего поколения», – часто указывают в рекламе. На что здесь стоит обратить внимание? На словосочетание «усовершенствованный пистолет». Сказали правду. Уши не проколют, а «прорвут» при помощи украшения. Просто прокол будет менее травматичным из-за силы нажима. У пистолета есть "ствол" из метала, который передергивают, и он силой вгоняет украшение в мягкие ткани. Воздействие Системы послабее. Больше плюсов у нее нет.

Прокалывать уши лучше в детстве

Несмотря на то, что большинство полагает, будто дети во время процедуры не испытывают дискомфорта, они его испытывают. У ребенка не будет волнения перед проколом, поскольку он просто не знает о задуманном. Но процедура доставит ему дискомфорт точно такой же, как и любому взрослому человеку. И заживление будет проходить аналогично: отеки, покраснения, выделения, болевые ощущения. Поэтому существует высокая вероятность того, что после процедуры ребенок будет трогать украшения, чесать мочки ушей и прочее. Иными словами, риски инфицирования проколов достаточно высоки. Дети не думают о том, что, потрогав грязную поверхность, домашнее животное или упав в лужу, нужно помыть или протереть руки. И только потом уже можно почесать ухо или потрогать украшение.

Украшение в проколе нужно прокручивать, чтобы он быстрее зажил / сережка не вросла в ухо

Мода на проколы ушей пирсинг-пистолетами появилась в 90-е годы. Даже в Детском мире на Лубянке (Москва) на одном из этажей был оборудован «косметологический кабинет», где все желающие могли проколоть уши. Конечно, о стерильности говорить не приходилось. Хотя пистолет обрабатывали спиртовыми салфетками перед процедурой. После процедуры счастливому обладателю пары сережек из медицинского «золота» выдавали рекомендации по уходу: промывать места проколов перекисью водорода, водкой, спиртом утром и вечером прокручивать украшение, чтобы корочки из сукровицы легче отходили и не мешали процессу заживления. Естественно, этого делать нельзя, потому что любой ране нужен покой. Прокручивание украшения станет очередной травмой мягких тканей, которая может вызвать кровотечение. А прокручивание, которое «срывает» корочки из сукровицы, может стать воротами для инфекции. Основная задача корочек – как раз защищать свежий прокол.

Пирсинг лучше делать у косметолога

Для косметологии санитарные нормы и общая чистота процедурного кабинета имеют большое значение. Это все знают. Поэтому, решаясь сделать прокол себе или ребенку, люди начинают искать в поисковых системах адреса ближайших косметологических клиник. К сожалению, наличие у клиники лицензии на осуществление косметологических услуг не значит, что ее специалисты обладают достаточными знаниями и навыками для выполнения проколов.

Помимо правил оказания первой помощи, реанимации, обучения по вирусам, которые передаются через плазму крови, пирсеры изучают планы мониторинга, влияния, контроля эпидемиологического положения и классы инструментов обеспечения защиты в индивидуальном порядке. Во время учебы будущие мастера минимум 1 200 часов проводят, наблюдая за своим мастером, выполняющим различные виды проколов, клиентам; дезинфицирующим помещения и стерилизующим инструменты; заполняющим соответствующую документацию. Обязательно изучается анатомия тела, строение кожных покровов, базовые положения о физиологических процессах в теле человека.

Не менее 100 часов в рамках обучения отведено на практику выполнения проколов под руководством мастера. Ученик должен выполнить минимум 50 проколов под присмотром профессионала. Понятно, что косметолог в рамках своей подготовки не мог получить такие специфические знания. Поэтому у него не будет квалификации для оказания подобных услуг.

Если проколоть определенную точку на ухе, то можно ослепнуть

На теле человека есть множество биологически активных точек, которые связаны с внутренними органами человека. На этом утверждении построены философия и принципы восточной медицины. Поэтому споры вокруг «прокалывать уши, нос и прочие части тела можно / нельзя?» не утихают уже многие годы. Те, кто отвергает влияние биологически активных точек на здоровье тела справедливо говорят о том, что многие тысячелетия люди делали пирсинг, и ничего с ними не случалось. Правда и противники проколов не отстают и приводят примеры, когда прокол нанес непоправимый вред здоровью (в 2005 году СМИ писали о том, что смерть известной актрисы Натальи Гундаревой стала следствием «сережки похудения»).

Рефлексотерапевты, которые лечат людей, воздействуя на биологически активные точки, говорят, что проколы действительно влияют на течение энергии Ци (в переводе с китайского «жизненная энергия») но тело очень быстро оптимизирует энергетический поток и перенаправляет Ци, выстраивая другой канал. Так что жизни и здоровью ничего угрожать не будет. Поэтому можно не беспокоится и спокойно идти за проколом мечты. Тело все само уладит.

Прокол козелка запускает процессы похудения

Мода на «серьгу Мухиной» появилась в 2000 годы. Широкую популярность эта методика получила благодаря медийным личностям, установившим себе в козелок это украшение в надежде сбросить до 80 лишних килограмм.

Методика похудения при помощи серьги построена на принципах акупунктуры. Утверждалось, что с ее помощью будет активизирована точка голода на ухе, снижающая аппетит у человека и нормализующая режим питания.

Ради справедливости стоит отметить, что результаты у обладателей заветной сережки были, но не из-за украшения. В клинике, помимо серьги, они получали план питания, массажей и график обертываний и т.д. Так что дело совсем не в украшении, а в комплексном подходе к похудению.

Также стоит отметить, что при внимательном рассмотрении схемы биологически активных точек на ухе человека на козелке располагаются точки под номерами 41, 42, 43, отвечающие за нос, надпочечник и носовую полость, а не голод и пищеварение.

Проколы лучше заживают на море

Принято считать, что в морской воде все вирусы и бактерии погибают. Из-за этого мифа был испорчен не один отпуск. Вирусы прекрасно себя чувствуют в морской воде, особенно в малосолёном Чёрном море. И тем более на мелководье, где всегда много людей, а вода хорошо прогревается. Бактерии выживают даже в сильносолёной воде благодаря плотной оболочке, которая защищает их от внешних угроз. Поэтому и в море, и на пляже нужно тщательно соблюдать личную гигиену. Например, не купаться при наличии свежего прокола. Пирсинг – это рана, которая может стать воротами для попадания инфекции в организм. Если человек хочет поехать в отпуск, то прокол лучше отложить до момента возвращения домой или же сделать его за пару месяцев до, чтобы не навредить своему организму.

Если прокол не болит — значит, он уже зажил

Заживление прокола состоит из нескольких этапов:

· Воспалительный период. Начинается в первые несколько дней после процедуры. На этом этапе появляется небольшая гематома и отек в зоне воздействия, наблюдаются выделения лимфы и сукровицы.

· Активное заживление. Целостность тканей начинает восстанавливаться. На краях ранки формируются здоровые клетки. Появляется новая кожа, которая постепенно покрывает поврежденную область. Она очень тонкая, нежная, легко травмируется. Важно не трогать место прокола руками, не тереть, не прокручивать сережку в отверстии и не заменять ее другим украшением до разрешения мастера. Выделения из дырочки жидкости на данной стадии не считаются вариантом нормы, свидетельствуют о воспалительном процессе, инфицировании. Если ранка кровит или гноится, надо сразу обратиться к своему мастеру.

· Восстановление (созревание). Новые клетки выстилают канал изнутри, при грамотном подходе к реабилитации он формируется правильно. Зуд и болезненность полностью исчезают.

Сколько продлится заживление прокола, точно сказать невозможно. Это зависит от индивидуальных особенностей организма человека, а также места прокола. Типы тканей на участках тела регенерируют с разной скоростью. Кроме того, некоторые области подвергаются повышенному внешнему воздействию, что увеличивает сроки восстановления. В среднем он длится от 6 до 12 месяцев, иногда дольше.

Пирсинг — это больно, и лучше использовать анестезию

Прокол приносит дискомфорт, но болевые ощущения длятся всего пару секунд, поэтому необходимости в анестезии нет. Также к заморозке мастера не прибегают, потому что есть риск аллергической реакции на препарат. Сам укол обезболивающего – такой же прокол, только иглой поменьше. Так что это бессмысленная процедура.

Также анестезия дает неравномерных отек, усложняет работу мастеру, и прокол может получится кривым.

Конечно, есть спреи, обезболивающие мази, но аппликационная анестезия не сработает, пирсинг – это более глубокотканная процедура, поэтому эффекта от них не будет.

Чтобы обработать прокол, лучше всего выбрать спирт, перекись водорода

Применять спирт для обработки открытых ран, а пирсинг — это рана, нельзя, будет ожог. Также не стоит обрабатывать без показаний проколы перекисью водорода. Кислород, выделяемый перекисью, может попасть в сосуды и закрыть проток крови.

Мастера пирсинга рекомендуют обрабатывать свежие проколы антисептиками типа Мирамистина, Местамедина, проточной водой – она хорошо очищает и содержит меньше вредоносных бактерий, специальное средство для ухода за пирсингом Брайн Хилер. В его составе есть ионы натрия, магния, кальция, хлора, сульфат-иона, гидрокарбонат-иона.

Также в нем присутствуют ионы железа, кремния, алюминия, лития, марганца, цинка, никеля и других микро – и макроэлементов, сульфатов и повышенная концентрация солей. Все эти элементы помогают бороться с развитием патологической микрофлоры, вызывающей воспаления кожи и слизистых оболочек.