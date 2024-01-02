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Вторник 2 января

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7 привычек, которые мешают развить женственность

7 привычек, которые мешают развить женственность
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Перукуа

Перукуа

 Топ-исполнительница в жанре World Music в Австралии, музыкант, автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин

Признание своей природы и уверенность в собственных силах дарят ощущение гармонии и счастья. Но не все могут этого достичь. О том, как научиться притягивать людей и радоваться жизни, а также о возможных препятствиях на пути к встрече с собой рассказала Перукуа – топ-исполнительница в жанре World Music в Австралии, музыкант, автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин.

Постоянная зависть

Нам часто кажется, что некоторые люди из окружения превосходят нас по красоте, успешности, материальному положению или другим характеристикам. Возникает неприятное чувство, которое мешает строить гармоничные дружеские отношения. Когда мы испытываем зависть, в крови зашкаливает уровень кортизола, гормона стресса, и адреналина, который отвечает за борьбу и соперничество. Такое изменение гормонального фона не самым лучшим образом отражается на красоте и здоровье.

Вместо того чтобы ревностно следить за успехами других, сосредоточьтесь на личном развитии. Возьмите за правило в конце каждого года письменно перечислять все свои достижения. Выделите для этих целей отдельный блокнот. Со временем вы научитесь ценить себя и радоваться за других.

Неуместное чувство стыда

К своему телу нужно относиться с уважением. Многие женщины стесняются такого естественного процесса, как менструация. Но он заложен в природе, поэтому бояться говорить об этом — как минимум, странно. Менструации — часть женской природы, и без них было бы невозможно рождение детей.

Относитесь к себе бережно в такие "особенные" дни, не игнорируйте сигналы, которые посылает вам тело. Если хочется отдохнуть и полежать — не отказывайте в этом, так как перегрузки во время менструаций вредны.

Отказ от полноценного отдыха

Усталость убивает не только женственность, но и здоровье. Старайтесь находить время для восстановления энергии и сил. Стремитесь к тому, чтобы отдых был полноценным. Это невозможно, если вы продолжаете думать о работе или пытаетесь решать в голове какие-то задачи.

Неумение слышать свой внутренний голос

Современные женщины привыкли рассуждать рационально, отодвигая на задний план интуицию. Постепенно чувствительность притупляется, но вы можете восстановить связь с собственным сердцем, попробовав разные техники. Подойдут йога, медитация, неспешные прогулки по парку, прослушивание приятной музыки или, наоборот, кратковременное пребывание в полной тишине.

Отсутствие творческого самовыражения

Это особенно актуально для женщин, деятельность которых не связана с искусством. Они не имеют возможности быть креативными и развивать свое игривое начало, а творческая энергия обязательно должна находить выход.

Чтобы развить в себе женственность, найдите занятие, от которого будете получать удовольствие. Это могут быть танцы, пение, рукоделие или составление букетов. Творческий процесс поможет наладить диалог со своим внутренним миром, стать более интересной и обаятельной.

Опасный перфекционизм

Часто женщины предъявляют к себе завышенные требования и считают, что нужно стать еще более успешной, привлекательной и умной. Они говорят: "Нужно больше стараться. Нельзя расслабляться". Это приводит к ощущению постоянного напряжения и к усталости. Женственность и обаяние теряются на фоне стремления стать лучшей и все успеть.

Перфекционизм и непрерывное развитие — это хорошо. Но они не должны стать навязчивой идеей. В приоритете должно оставаться то, что радует. Учитесь жить в гармонии с собой и хвалить себя за то, что уже достигнуто, а не ругать за отсутствие ожидаемого результата.

Стремление к конкуренции

Не нужно сравнивать себя с другими людьми и все время доказывать, что вы — лучшая. Элемент соревнований в дружеских или любовных отношениях может присутствовать, но нельзя забывать о чувстве меры. Умейте наслаждаться жизнью просто так и не расходуйте драгоценный внутренний ресурс на постоянную борьбу.

Чтобы стать счастливой, нужно научиться любить и принимать свое тело, прислушиваться к своим желаниям. Стоит сместить фокус с постоянной гонки за материальными благами и ожидания одобрения на любовь и развитие своей природы. Уже совсем скоро вы оцените, насколько эти простые привычки способны изменить вашу жизнь.

2 января 2024, 03:33
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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