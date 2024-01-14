Как найти логопеда ребенку: памятка для мудрых родителей

Поиск специалиста, который учит детей говорить внятно и красиво, нелегкая задача. Логопед Наталья Абузарова поделилась с "Дни.ру" секретами, которые помогут мудрым родителям выбрать удачную кандидатуру.

Чаще всего логопеда ищут по рекомендации. Друзья и знакомые, которые ранее обращались к профессионалам и остались довольны результатом, могут поделиться контактами. Но не каждый логопед подойдет именно вам.

Иногда родители не могут конкретизировать свой запрос. Если у ребенка задержка в развитии речи, то специалист должен работать с неговорящими детьми . И работа эта будет направлена не только на активизацию речевого процесса, но и на коррекцию поведения. Если ребенок не начинает говорить вовремя, это часто влияет на его психику — проявляется негативизм.

Если логопед не способен решить вопрос с коррекцией поведения и не умеет устанавливать руководящий контроль, то выход только один . Он должен отправить ребенка на дополнительные занятия к дефектологу или к другому специалисту, который справится с задачей.

Родителям следует знать, с детьми какого возраста работает специалист. Работа с малышом очень сильно отличается от работы с ребенком 5-6 лет.

Логопед не должен отправлять "ждать трех лет" . Это упущение для ребенка. Многие специалисты не готовы оказывать услуги, поскольку не работают с детьми раннего возраста. В таких случаях лучше выбрать профессионала, который занимается развитием речи у малышей.

У логопеда должно быть высшее базовое образование, желательно государственного вуза. Опыт работы играет роль, но от него зависит и стоимость занятий . Если бюджет ограничен, то специалист с небольшим опытом будет доступнее, а его желание наработать авторитет и помочь ребенку наверняка будут заметны

Логопед должен любить детей – это первое, с чего надо начинать. Большинство людей выбирают эту профессию именно с такой мотивацией.

Первое знакомство со специалистом необходимо начинать с диагностики ребенка . И вот здесь родителям нужно быть очень внимательными. Проследите за процессом. Специалист устроил вам "допрос" с пристрастием, а ребенок в это время занимается сам с собой? Такой вариант не подойдет.

Хороший логопед сам все увидит. Он будет моделировать ситуации с ребенком под ваш запрос и сам даст комментарии о трудностях. Диагностика обычно длится 45 минут.

В конце занятия специалист может собрать анамнез ребенка. Но все же эксперт должен говорить больше родителей. Также логопед может спросить об осмотре ребенка у невролога и других врачей: командная работа всегда эффективнее, чем в одиночку.