Какие опасные болезни могут скрываться за нарушением речи: отвечает нейропсихолог

Нейропсихолог Татьяна Войко объяснила, о чем может сообщать нарушение речи.



Как отметила специалист, в первую очередь важно понимать, в каком возрасте находится пациент. В детском возрасте нарушения речи обычно проще диагностировать и скорректировать с помощью работы нейропсихолога, логопеда и остеопата.

В этом помогает бдительность родителей, педиатров и неврологов. "Благодаря нейропластичности мозга ребенка можно успешно корректировать нарушения речи", – говорит Татьяна Войко.

А вот нарушения речи в зрелом возрасте чаще приобретенные. Диагностировать афазию очень непросто, особенно на ранних этапах, только если она не появляется в следствие какого-то стрессового события. Симптоматика этого заболевания развивается постепенно, поэтому сам человек или его близкие адаптируются к особенностям шаг за шагом, не замечая их.

Причиной афазии может быть локальное поражение мозга из-за инсульта или опухоли. "Также могут являться симптомом большого системного заболевания, такого, как интоксикация, рассеянный склероз, миастения, болезнь Паркинсона или Альцгеймера", – говорит нейропсихолог.

Чтобы выявить проблему на раннем этапе, важно обращать внимание на ускорение или замедление речи, ее неразборчивость, непонимание обращенных к человеку фраз, сложности с подбором слов, повторение конкретных слов за собеседником (эхолалию), запинки и заикание. Если такие нарушения есть, лучше всего сразу обратиться к врачам: нейропсихологу, логопеду, неврологу или ЛОРу.