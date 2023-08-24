Психоаналитик назвала атмосферу в семье главной мотивацией к учебе

"Лучше горькая правда, чем сладкая ложь": как научить ребенка принимать критику и реагировать на нее?

Если детей и родителей связывает не только совместная жизнь, но и дружба, по-настоящему доверительные отношения, то любые острые вопросы можно решить без труда. Там, где между близкими людьми практически нет никаких секретов, лжи и манипуляций, конструктивная критика воспринимается спокойно и позитивно. Необходимо наладить контакты и поделиться опытомЕсли вы хотите, чтобы дети правильно воспринимали ваши замечания, то нужно понять базовые устои коммуникации, одинаково верные как для ребенка, так и для взрослого.