Какие ошибки могут разрушить отношения матери с ребенком? Ответ эксперта

Костомаров впервые вышел на лед Тесты Экс-подруга Тимати о борьбе с анорексией Игры Сонник

Топ новостей недели

Лишившийся дома сын Бари Алибасова рискует остаться без всего из-за огромного долгаЛишившийся дома сын Бари Алибасова рискует остаться без всего из-за огромного долга Обзаведшийся 21-летней пассией Григорий Лепс согласился вновь стать отцомОбзаведшийся 21-летней пассией Григорий Лепс согласился вновь стать отцом Российские артисты раскрыли размер своей пенсии: приводим таблицуРоссийские артисты раскрыли размер своей пенсии: приводим таблицу "Большая утрата": на 68 году жизни скончался заслуженный артист России"Большая утрата": на 68 году жизни скончался заслуженный артист России

Лента новостей

Четверг 24 августа

09:01"Это был крик": Варнава пролила свет на скандал Галич и Чеботиной 09:01Врачи из подмосковного Пушкино спасли двух девочек от смерти из-за перитонита 08:20Как обезопасить себя от воздействия магнитных бурь: отвечает иммунолог 08:00Какие ошибки могут разрушить отношения матери с ребенком? Ответ эксперта 06:09Почему кожа требует особого ухода осенью 04:17Как диета сказывается на памяти 02:21Бритни в бешенстве: подавший на развод муж отобрал у Спирс самое дорогое 01:26Исследование: в России больше всех тратят на ювелирные изделия жители Москвы и Петербурга 22:08Народ требует выгнать Чурикову с Первого канала. Что произошло? 21:2786-летняя Светлана Немоляева раскрыла секрет красоты 20:41Сарик Андреасян раскритиковал девушек определенной профессии: кого осуждает режиссер 20:30В Москве курьер украл у клиента электровелосипеды на миллион рублей 20:17В Якутии сыновья расстреляли отца из ружья из-за компьютерных игр 19:57"Нет шанса промолчать": Лопыреву вынудили ответить на слух о ее романе с мужем Алсу 19:13Авербух поведал о планах впервые вышедшего на лед после ампутации Костомарова 18:20В подмосковном Нахабино душевнобольной мужчина ударил спортсменку кулаком в лицо 18:16Раскрыта причина таинственной смерти мужа Натальи Рагозиной 17:39Гримерка превратилась в свинарник: скандал на концерте Земфиры* в Казахстане 16:41"Маленькая копия": 10-летний сын Фриске потряс россиян 16:18Экс-подруга Тимати Шишкова поделилась шокирующими подробностями борьбы с зависимостью 16:03Волочкова рассказала о домогательствах со стороны влиятельных мужчин 15:02Овдовевшая Гурцкая прервала молчание после смерти Тото Кутуньо 14:52Костомаров впервые вышел на лед после ампутации 14:00"Сбылся страшный кошмар": Дубцова упала на сцене во время концерта 12:15"Унижение женской сути": Рудова рассказала о своем отношении к эскорту 10:53Переживающая выгорание Семенович стала затворницей 09:12Синоптик предупредил о кратковременных дождях в Москве в последние выходные лета 06:31Психологи рекомендуют: как самостоятельно справиться с тревожностью 04:09Тест: что изображено на известных картинах? 02:22Певица Рианна родила второго ребенка 00:23Как правильно принимать витамины: отвечает нутрициолог 23:50В Таиланде пенсионер выжил в озере среди змей 18:38Умер итальянский певец Тото Кутуньо 16:28Хайдаров впервые прервал молчание после сенсационного разоблачения его клиники певицей Славой 13:10В уколовшем ребенка шприце из машины каршеринга нашли наркотик 12:24Почему Натали вышла на сцену в дерзком мини почти сразу после смерти мужа: отвечает психолог 09:19Японский бренд Uniqlo прекратил весь свой бизнес в России 09:01Мужа Алсу заподозрили в измене с "белокурой легендой Дубая" Лопыревой 08:00Почему лечение зубов стоит так дорого 06:14Нужно ли варить грибы перед жаркой 04:02Россиянам хотят разрешить пить спиртное на летних верандах 02:23Климатолог предупредил об увеличении числа ураганов и смерчей в России 00:12Аналитик предупредил о пагубном влиянии некачественной зарядки для аккумуляторы смартфонов 21:37На складе "Вайлдберриз" в Московской области произошел потоп 20:17В московском пруду утонула 11-летняя девочка 19:40В Москве нашли тела пропавших в коллекторе подростков 18:27Первый канал возвращает Гузееву и "Давай поженимся" в эфир: рассказываем подробности 17:33Что не так с браком Пугачевой и иноагента Галкина*: объясняет парапсихолог 14:50Том Круз разгневан кассовым успехом фильма "Барби" 12:59У Бородиной возник спор с поклонниками по поводу воспитания детей
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Какие ошибки могут разрушить отношения матери с ребенком? Ответ эксперта

Какие ошибки могут разрушить отношения матери с ребенком? Ответ эксперта
118

Семейный психолог рассказал, что никогда не стоит делать матерям, если они хотят сохранить связь со своим чадом.

Многие эксперты утверждают, что конфликт "отцов и детей" вечен и будет распространен всегда. Пожалуй, спорить с этим утверждением нет смысла. К сожалению, немалая часть людей не может похвастаться хорошими отношениями с родителями. А те, кто уже успел ощутить радости материнства и отцовства на себе, не понаслышке знают, насколько тяжело иногда бывает сохранять терпение и подходить к своим родительским обязанностям с умом.

Семейный психолог Валентина Корешкова рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня", какие ошибки не стоит допускать тем, кто хочет остаться хорошим родителем для своих детей. По словам эксперта, теплые отношения выстроить не получится, если мама не интересуется жизнью своего чада.

Подобная ситуация, как утверждает специалист, ожидает родительниц, которые никогда не хвалят отпрысков, а лишь критикуют. То же самое касается тех мамочек, которые предпочитают контролировать каждый шаг ребенка. Если совсем малыши подобное поведение могут считать нормой, то подростки с ним мириться вряд ли будут.

Любая из этих ошибок может оказаться необратимой и разрушить отношения матери с ребенком. Если отпрыск недополучил от родительницы любви и ласки, есть вероятность, что во взрослом возрасте он уже не будет испытывать к ней теплых чувств.

"Матери, которые не умеют выстраивать разговор со своими детьми в любом возрасте, в старости могут столкнуться с тем, что подросший ребенок тоже не захочет с ней коммуницировать", – заключила семейный психолог.

Ранее "Дни.ру" писали о том, почему образы родителей являются ключевыми в нашей жизни.

24 августа 2023, 08:00
Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Подмосковье сегодня✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Он тебя не любит: 5 книг, которые помогут защититься от абьюзеров

Фото: пресс-служба Литрес
Фото: пресс-служба Литрес
Фото: пресс-служба Литрес
Фото: пресс-служба Литрес
Фото: пресс-служба Литрес

По теме

"Лучше горькая правда, чем сладкая ложь": как научить ребенка принимать критику и реагировать на нее?

Почему кожа требует особого ухода осенью

Почему кожа требует особого ухода осенью
Осенью кожа требует особого ухода.

Исследование: в России больше всех тратят на ювелирные изделия жители Москвы и Петербурга

Исследование: в России больше всех тратят на ювелирные изделия жители Москвы и Петербурга
Жители Москвы и Санкт-Петербурга тратят больше всех в России на ювелирные украшения.

"Лучше горькая правда, чем сладкая ложь": как научить ребенка принимать критику и реагировать на нее?

"Лучше горькая правда, чем сладкая ложь": как научить ребенка принимать критику и реагировать на нее?
Если детей и родителей связывает не только совместная жизнь, но и дружба, по-настоящему доверительные отношения, то любые острые вопросы можно решить без труда. Там, где между близкими людьми практически нет никаких секретов, лжи и манипуляций, конструктивная критика воспринимается спокойно и позитивно. Необходимо наладить контакты и поделиться опытомЕсли вы хотите, чтобы дети правильно воспринимали ваши замечания, то нужно понять базовые устои коммуникации, одинаково верные как для ребенка, так и для взрослого.

Что мы будем носить осенью 2023: главные тренды сезона

Что мы будем носить осенью 2023: главные тренды сезона
Уютная атмосфера осени – идеальное время для творчества и самовыражения через одежду. Интернет-магазины специально обновляют свои коллекции, представляя лучшие новинки fashion-индустрии. СеткаГлавный тренд следующего сезона — изделия из сетки.

Куда сходить в Москве: афиша с 17 по 27 августа

Куда сходить в Москве: афиша с 17 по 27 августа
Лето подходит к концу, но радость не кончается. Каждый день в Москве вас ждет столько всего интересно и приятного! КЛАССИКА"Ночь Чайковского"В усадьбе Демьяново в Клину уже во второй раз пройдет уникальный по своим масштабам гала-концерт.

Выбор читателей

23/08СрдНарод требует выгнать Чурикову с Первого канала. Что произошло? 22/08ВтрПочему Натали вышла на сцену в дерзком мини почти сразу после смерти мужа: отвечает психолог 22/08ВтрУмер итальянский певец Тото Кутуньо 22/08ВтрХайдаров впервые прервал молчание после сенсационного разоблачения его клиники певицей Славой 23/08СрдОвдовевшая Гурцкая прервала молчание после смерти Тото Кутуньо 23/08СрдРаскрыта причина таинственной смерти мужа Натальи Рагозиной