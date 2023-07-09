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Он тебя не любит: 5 книг, которые помогут защититься от абьюзеров

Он тебя не любит: 5 книг, которые помогут защититься от абьюзеров
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Сегодня об опыте физического и психологического насилия говорят открыто. И это хорошо – тема не должна быть табуированной или постыдной.

А чтобы избежать проблем, важно научиться распознавать в потенциальном партнере абьюзера и вовремя замечать "красные флаги" в поведении. Совместно с книжным сервисом Литрес "Дни.ру" собрали пять электронных и аудиокниг от психологов и экспертов, которые в этом помогут.

Фото: пресс-служба Литрес
Оливия Тишинская — психолог и автор десятков произведений для взрослых и детей. Аудиокнига "Он тебя не любит" — трогательный и ироничный диалог по душам, помогающий понять, что на самом деле испытывает наш партнёр. Кому женщина доверяет тайны и с кем готова поделиться переживаниями? Конечно, с лучшей подругой. Понимая это, Тишинская написала книгу в формате беседы с близким человеком, чтобы читательницы чувствовали себя легко и свободно. Произведение поможет не утонуть в пучине боли, пересмотреть отношения с мужчинами и нащупать под ногами почву. Здесь есть место откровениям, примерам из жизни, научным заметкам и веселым случаям из практики. А для тех, кому эта тема актуальна, Тишинская дает практические рекомендации, как начать ценить себя и отстаивать границы.
Фото: пресс-служба Литрес
Даже если вы никогда не попадались на уловки абьюзера, то наверняка у вас найдется знакомая, побывавшая в его сетях. Еще бы, манипуляторы знают, как расположить к себе и держать жертву на "крючке". Особенно нарциссы: они обаятельны, умны и опасны. Иногда на их хитрости ведутся даже психологи, а жертвы, выбравшиеся из "рабства", страдают от комплексного посттравматического стрессового расстройства. Эта книга — пособие, как противостоять тем, кто заставляет сомневаться в собственном разуме. Кстати, не обязательно это будет потенциальный партнер. Очень часто от психологических проблем страдают уже взрослые дети нарциссичных родителей. Журналист и писатель Анна Май провела большую работу, досконально изучив тему и собрав воедино все способы противостоять абьюзерам. А еще — советы и практики по преодолению последствий созависимых отношений.
Фото: пресс-служба Литрес
В детстве многим внушают установки о том, что нужно быть покладистой, тихой, не перечить и "не создавать проблем". К сожалению, порой девочка вырастает и превращается в женщину, для которой угождать и соответствовать ожиданиям окружающим важнее, чем прислушиваться к себе. А иногда еще хуже — она начинает мириться с жестоким обращением и живет в условиях домашнего насилия, постоянно оправдывая своего тирана. Аудиокнига лицензированного брачного и семейного психотерапевта с многолетним опытом Беверли Энгл помогает не только выйти из нездоровых отношений, но и распознать все предпосылки, которые к ним приводят. Вы научитесь не отодвигать свои желания на задний план, прислушиваться к себе и наконец-то поймете, что быть «хорошей девочкой» в современном мире — плохая затея.
Фото: пресс-служба Литрес
Ланди Бэнкрофт — писатель, американский клинический психолог и специалист по профилактике домашнего насилия. Более двадцати лет он занимал пост директора первой американской национальной коррекционной программы для мужчин, склонных к насилию — Emerge. Бэнкрофта можно назвать экспертом, досконально знающим психологические особенности абьюзеров. Его аудиокнига поддерживает женщин, страдающих от собственных мужей, отцов и бойфрендов. В ней психолог делится опытом работы с агрессивными людьми, рассказывает о природе их поведения, типах абьюзеров и правилах поведения с ними. Все, чтобы вооружить потенциальных жертв инструментами защиты и помочь устранить проблемы в отношениях.
Фото: пресс-служба Литрес
Знакома ли вам ситуация, когда в беседе человек заставляет вас сомневаться в собственных словах или воспоминаниях? "Такого не было", "Ты выдумываешь", "Тебе все показалось". Если да, то поздравляем — вы столкнулись с газлайтингом! Это вид психологического насилия, при котором жертва начинает сомневаться в адекватности своего восприятия действительности из-за постоянных шуток и обесценивания. Дон Барлоу предлагает научиться эффективному общению с подобными манипуляторами, чтобы не попадать в их ловушки. Для этого нужно изменить ход своих мыслей и обозначить личные границы. А если уже успели стать жертвой таких отношений, то в книге вы найдете техники по восстановлению самооценки и ментального здоровья.
9 июля 2023, 08:07
Фото: Torsten Becker/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Муцениеце, Заворотнюк, Орбакайте: на кого из звезд мужья поднимали руку

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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