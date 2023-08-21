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"Лучше горькая правда, чем сладкая ложь": как научить ребенка принимать критику и реагировать на нее?

"Лучше горькая правда, чем сладкая ложь": как научить ребенка принимать критику и реагировать на нее?
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Перукуа

Перукуа

 Топ-исполнительница в жанре World Music в Австралии, музыкант, автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин

Если детей и родителей связывает не только совместная жизнь, но и дружба, по-настоящему доверительные отношения, то любые острые вопросы можно решить без труда. Там, где между близкими людьми практически нет никаких секретов, лжи и манипуляций, конструктивная критика воспринимается спокойно и позитивно.

Необходимо наладить контакты и поделиться опытом

Если вы хотите, чтобы дети правильно воспринимали ваши замечания, то нужно понять базовые устои коммуникации, одинаково верные как для ребенка, так и для взрослого.

Однако есть и отличия, которые надо учитывать. Они заключаются в том, что дети живут в моменте, здесь и сейчас, поэтому им сложно прогнозировать будущее и видеть причинно-следственные связи. В этом им обязательно нужно помочь, тогда и сам процесс коммуникации станет намного проще. Вам не нужно будет каждый раз прибегать к критике. Вместо этого вы будете легко учить детей тому, что им важно знать.

Чтобы ребенок мог услышать взрослого, ему нужно подняться на более высокий уровень. Вы рассуждаете со своей колокольни, исходя из собственных способностей и опыта, отлично понимаете последствия тех или иных поступков. Вам виднее, что будет, если ничего не делать, и что — если попытаться что-либо изменить. Поэтому основная задача родителя — донести это понимание до ребенка.

Искусство формирования будущего

Наверное, никто из родителей не хочет просто срываться на детях, вымещать на них свои стрессы, разочарования и чувство безнадежности. Взрослые собираются научить их тому, как формируется будущее.

Если быть честными с собой, то вы и сами этого не знаете наверняка, однако важно рассказать ребенку о принципах того, как оперировать в условиях неопределенности.

При этом упреки и претензии — абсолютно бестолковый вариант общения. Вместо слов: "Ты опять не сделал домашнее задание!" лучше перевести разговор к последствиям нерадивого отношения к учебе. Нужно спокойно объяснить, что происходит с теми, кто систематически не делает уроки. Какое их ждет будущее, помимо того, что мама не отпустит играть в футбол или гулять с подружками?

Сказки вместо критики

И тут на помощь приходит сценарный анализ. Для взрослых этот механизм работает линейно. Вы в прямом смысле формируете различные варианты развития будущего на основе последовательности событий, логично вытекающих одно из другого.

Однако для детей больше подойдет формат историй. По сути, это тот же сценарий, рассказанный в виде повествования, ведь дети обожают слушать сказки.

Важно понимать, что для доходчивости нужны как негативные примеры — ими вы замените критику, так и позитивные — для поощрения и вдохновения.

Например, сочините историю мальчика или девочки из своего детства, которые не делали домашние задания. Придумайте, к чему это может привести. И все же надо учитывать, что дети хотят играть сейчас, а не получать высокую зарплату когда-нибудь потом. Вы должны нащупать те струны будущего, которые созвучны сознанию вашего ребенка.

Это поможет ему лучше понимать себя и свои желания, научиться осознавать, чем они продиктованы, — неким внутренним зовом души или лишь стремлением подражать сверстникам.

Два сценария

Итак, любой негативный сценарий основан на предположениях о том, что будет, если ничего не менять. Поскольку никто не знает будущего наверняка, то через несколько шагов возможна развилка. И будет очень здорово пройти все этапы этой истории вместе с ребенком, спрашивая его или ее мнение о том, что произойдет дальше.

Позитивные сценарии показывают, что будет, если все изменить прямо сейчас. Результат будет такой же, которого вы пытались добиться критикой.

Конечно, многое зависит от возраста и готовности вашего чада, но все усилия окупятся сторицей. Сын или дочь будут видеть в вас проводника и поддержку, друга и наставника, а не просто злую или добрую маму.

Важные вопросы

Если вы хотите, чтобы ребенок развивался, становился мудрее, учился принимать самостоятельные решения, полагаться на свою интуицию и проверять свои решения через логику, то нужно отказаться от паттерна "хорошо-плохо". Следует усложнить задачу и задать ему вопросы:

  1. Как это можно было сделать иначе, чтобы получить желаемый результат?

  2. Что будет, если продолжать делать так, как сейчас?

  3. Что будет, если начать делать по-другому?

Этот разумный подход выведет ваши отношения на совершенно новый и куда более гармоничный уровень на всю оставшуюся жизнь. Он научит ребенка тому, как самостоятельно разбираться со сложными проблемами, которые жизнь то и дело будет подбрасывать на пути.

21 августа 2023, 02:29
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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