От Билана до Баскова: все звезды страны приехали в Санкт-Петербург

18 и 19 июля в Санкт-Петербурге состоится музыкальный фестиваль "Белые Ночи Санкт-Петербурга". Два дня хитов и невероятной атмосферы!



Особенность фестиваля "Белые Ночи Санкт-Петербурга", который проходит при информационной поддержке "Русского Радио" и телеканала RU.TV, в невероятной эклектичности и синергии музыкальных стилей и направлений, объединенных на одной сцене. Каждый зритель найдет музыку для себя.



"Знай наших!" – так звучит название многочасового шоу, в котором 18 июля примут участие Николай Басков, Дима Билан, ВладиМир, Ирина Дубцова, "Земляне", Стас Пьеха, Елена Север, ЮрКисс, Виктория Дайнеко, Слава, Денис Майданов, Любовь Успенская, Рома Архипов, Родион Газманов, Александр Воробьев, Варвара, Анна Семенович, Митя Фомин, Нина Шацкая, Юлия Михальчик и другие В концерте участвуют и артисты с новых территорий – группа "123 полк" и Наталья Качура.

А 19 июля состоится концерт "Звезды Русского Радио". На сцену выйдут Григорий Лепс, Николай Басков, Марина Бриз, ВладиМир, Ирина Дубцова, "Земляне", Стас Пьеха, Елена Север, Любовь Успенская, ЮрКисс, Burito, Виктория Дайнеко, Денис Клявер, Слава, Маша Вебер и Миша Марвин, Анна Семёнович, Звонкий, Александр Панайотов и другие.