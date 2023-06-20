Как избежать выгорания и поддерживать ресурсное состояние – советы эксперта

Свадьбы актрисы: Чиповская вышла замуж Тесты Волочкова оконфузилась в праздничный день Игры Сонник

Топ новостей недели

"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью"Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью" В истории с арестом замка Галкина* и Пугачевой в Грязи поставлена точкаВ истории с арестом замка Галкина* и Пугачевой в Грязи поставлена точка

Лента новостей

Понедельник 19 июня

02:36Как избежать выгорания и поддерживать ресурсное состояние – советы эксперта 00:14"Новость!": Высказывание Харламова спровоцировало разговоры о расставании с возлюбленной 22:44"Прививки не защищают": врач о побочном эффекте коронавируса 21:56Назван самый опасный день недели 21:30От сторожа до мужа Наташи Королевой: как Тарзан пришел к успеху и славе 21:24В Госдуме заговорили о возврате переходов на летнее время: зачем, и примут ли законопроект 21:00"Освободить место для чего-то нового": Киркоров распродает свои личные вещи 20:30"На детях звезд природа отдыхает": Михаил Ширвиндт не оправдал надежд 20:00Богатые и бедные: статистика доходов по регионам России вызывает опасения 19:43Оксана Акиньшина: скандалы, романы и исчезновение 18:20По следам Бабкиной и Гора: плюсы и минусы гостевого брака 18:00"Один из лучших в стране": бывший солист "Землян" о смерти знаменитого гитариста 17:40"Восстанавливается потихонечку": Лидию Федосееву-Шукшину перевели из реанимации 17:20Как живет звезда сериала "Рабыня Изаура" 17:00"Она сумасшедшая, что ли?": брат прокомментировал слух об отъезде Дианы Гурцкая в Абхазию 16:40Стакан молока – новый тренд в борьбе за здоровый сон 16:20Дай ума: у могилы основателя "Что? Где? Когда?" Ворошилова молят о помощи 16:00Спасет миллионы: укушенная вдова Этуша сообщила о действенном бесплатном средстве против заразы 15:40Россиянам дали совет по сохранению здоровья в жаркую погоду 15:20Россиянин продает банный комплекс в качестве постоянного жилья 15:00Врач-инфекционист назвала 3 главных "летних" болезни 14:40Исследование длиной в 37 лет: "совы" живут меньше "жаворонков" 14:20"Была пара моментов": помощница Краско раскрыла тайну отношений с актером 13:40Ольгу Бузову раскритиковали за исполнение хита Ильи Лагутенко 13:20Секретная свадьба Анны Чиповской: кто стал избранником актрисы 13:00"Дни рождения перестают быть в радость": как живет 82-летняя Елена Камбурова 12:40BYD Tang: Что автопром китайский нам готовит 12:20"Семейное видео": Поклонников удивили кадры Билана с повзрослевшим сыном 12:00"Не до вечеринок": Киркоров затеял ремонт в своей роскошной квартире 12:00"Ноги подкашиваются": как 73-летней Бабкиной удается держать себя в форме 11:40"Заново учились ходить": Стриженова рассекретила сложную операцию мужа на позвоночнике 11:30На юго-востоке Москвы загорелась крыша ЦРМЗ 11:20"Объявили в розыск": Собчак озвучила новые данные о Бабушкиной после задержания 11:03Ляйсан Утяшева рассказала как покорила сердце Павла Воли 10:40"Совсем безграмотная!": Волочкову пожурили за незнание русского языка 10:20Заваливает подарками и считает себя второй мамой: что известно о близком к Меган Маркл ребенке 10:00"Хочу умереть во сне": 80-летняя Власова задумалась о доме престарелых после ухода Джигарханяна 10:00Как защитить дачу от диких зверей 09:40Спрос на элитные квартиры вырос на 66% 09:20Павел Воля встал на защиту высмеянной в Сети Юлии Высоцкой 09:00В каких случаях можно лишиться недвижимости по завещанию 08:40Единственный шанс на спасение или подготовка к тоталитарному аду: каким шведский профессор увидел будущее Земли 08:25"Не знаю, что произошло": разительные перемены в Карнавал огорошили Долину 08:20Гороскоп на неделю с 19 по 25 июня 2023 года 08:00Не проходите мимо: 5 достойных отечественных романов в озвучке знаменитостей 06:09Видео спасения 25 собак из горящего здания восхитило народ 04:18"Прилучный был вампиром, а Муцениеце донором": почему брак артистов развалился 02:16Ночная рыбалка волков попала на видео 00:02"Очень умный": названа причина возвращения Диброва на экраны после увольнения с Первого 22:02"А ведь какая красотка была": сделавшей пластику Мамаевой хорошо досталось
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Как избежать выгорания и поддерживать ресурсное состояние – советы эксперта

Как избежать выгорания и поддерживать ресурсное состояние – советы эксперта
49

Психолог раскрыла способ, который поможет восполнить ресурс.

Стресс на работе – знакомое многим и вредное по своим последствиям явление. Не зря эту проблему называют "чумой" двадцать первого века. Накопившаяся усталость, переживания и другие неблагоприятные факторы вгоняют человека в состояние апатии, из которого нелегко выбраться. В такой ситуации энергии на реализацию планов и задач не остается, и наступает выгорание.

Работник, пребывающий в ресурсном состоянии – мечта каждого работодателя. У таких сотрудников полно сил, чтобы эффективно использовать рабочее время и выполнять поставленные задачи качественно и в срок. Однако поддерживать свой уровень внутренней энергии на должном уровне получается далеко не у всех. Рано или поздно многие люди сталкиваются с выгоранием, которое в корне меняет их отношение к жизни, работе и даже самому себе.

Как пишет Пятый канал, бизнес-психолог, специалист по развитию мышления Екатерина Князева рассказала, какими симптомами сопровождается состояние выгорания. По словам специалиста, люди, столкнувшиеся с эмоциональным истощением, зачастую чувствуют себя уставшими с самого утра. Им свойственно испытывать беспричинную грусть, откладывать дела, постоянно отвлекаться и погружаться в негативные мысли.

По словам психолога, опустошение жизненной "батарейки" случается из-за того, что силы расходуются не по назначению. Причин у этой проблемы может быть множество, начиная от незабытых обид, заканчивая неправильным и токсичным окружением. Однако важно знать, как справиться с непростым состоянием.

В первую очередь, по словам эксперта, стоит определить, на что расходуются силы и как вернуть утраченную энергию. Также специалист порекомендовала методику "Пять удовольствий" для поддерживания ресурсного состояния. Согласно ей, необходимо выбрать и добавить в свой график несколько занятий, которые будут приносить радость в ежедневную рутину. Это может быть как прогулка в парке вечером, так и вкусный завтрак в кафе по утрам.

20 июня 2023, 02:36
Фото: Christin Klose / dpa-tmn / www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Перезарядка: 5 нон-фикшн книг, которые вернут вкус к жизни

Фото: ЛитРес
Фото: ЛитРес
Фото: ЛитРес
Фото: ЛитРес
Фото: ЛитРес

По теме

Само не проходит: чем опасно невылеченное выгорание?

Это разрушает вас: 5 страхов, которые мешают вам жить счастливо

Это разрушает вас: 5 страхов, которые мешают вам жить счастливо
Когда человек позволяет страхам руководить поступками, решениями и выбором, он теряет контроль над своей жизнью и сам становится тем фактором, который тормозит движение к счастью и радости. Что способно разрушать нас и что с этим делать? Что лежит в основе страхов?Чтобы справляться с любой проблемой, нужно понимать, откуда она взялась.

Как пережить развод: полезные советы

Как пережить развод: полезные советы
Развод – тяжелый период в жизни, который провоцирует у человека потрясения и эмоциональные переживания. Как бы ни было больно, важно помнить, что выход есть всегда из любой ситуации.

Как определить у себя зависимость от партнера? Шесть признаков

Как определить у себя зависимость от партнера? Шесть признаков
Специалист назвал главные "звоночки", которые сигнализируют о зависимых отношениях. Практически каждый современный каждый человек знает, насколько могут быть опасны зависимые отношения.

Нарушения в работе сердца и почек: чем опасен переизбыток витамина D

Нарушения в работе сердца и почек: чем опасен переизбыток витамина D
Врач-диетолог предостерегла россиян об опасности бесконтрольного приема витаминов. Еще во время пандемии коронавируса с экранов телевизоров звучали фразы о том, что витамин D помогает бороться с опасным заболеванием.

Куда сходить в Москве: афиша с 16 по 24 июня

Куда сходить в Москве: афиша с 16 по 24 июня
Лето в Москве – время радости, праздника и чуда. Концерты, фильмы, выставки – только успевай наслаждаться! ТЕАТР"В списках не значился"Спектакль "В списках не значился" поставлен по мотивам одноименного романа Бориса Васильева о трагической обороне Брестской крепости.

Выбор читателей

18/06Вск"Отвезли на скорой помощи": как жена Газманова стала жертвой зависимости 18/06Вск"Мы с Прохором": Волочкова и Шаляпин стали парой 18/06Вск"Это новая реальность": Боярская поделилась большой радостью 19/06Пнд"Очень умный": названа причина возвращения Диброва на экраны после увольнения с Первого 18/06ВскРулетики по-царски по рецепту Надежды Кадышевой 18/06Вск"Ходили на прогулку": мать онкобольной Заворотнюк вывела наследницу