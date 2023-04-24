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Понедельник 24 апреля

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Само не проходит: чем опасно невылеченное выгорание?

Само не проходит: чем опасно невылеченное выгорание?
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Психологи дали ценные советы людям с выгоранием.

С каждым годом психологи выявляют все больше случаев профессионального выгорания у сорудников из разных сфер деятельности. Несмотря на то, что после пандемии многие офисы перевели часть сотрудников на удаленку, избавиться от выгорания не получается, и эта проблема по-прежнему очень актуальна для России.

И хотя в последнее время люди стали реде обращаться за профессиональной помощью к психологам, пробелма выгорания не исчезла. По данным сервисов "Ясно", Zigmund.Online и YouTalk, чаще всего люди обращаются за помощью с такой проблемой в январе и феврале. В эти месяцы в 2023 году число таких обращений увеличилось на 19% по сравнению с предыдущими месяцами, сообщает RT.

Еще одной проблемой становится то, что не каждый человек может выявить у себя выгорание, и тогда ситуация только усугубляется. Многие списывают выгорание на банальную усталость и стресс, однако это совершенно разные вещи, и выграние требует профессиональной помощи психологов. Выгорание не проходит само по себе, если человек просто поспит или возьмет отгул.

Иногда для того, чтобы справиться с выгоранием, надо менять работу, а иногда и сферу деятельности.

24 апреля 2023, 06:31
Офис. Фото: Bulkin Sergey/ news.ru/ globallookpress.com/ Globallookpress.com
RT✓ Надежный источник

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