"Оскар" в мире онлайн-образования": миллионер Тимур Каримбаев о премии GetCourse

150 номинантов-ключевых игроков русскоязычного рынка онлайн-образования, топовые члены жюри и больше сотни ВИП гостей! Премия GETAWARD 2023 впервые состоялась 15 июня и привлекла к себе внимание главных экспертов отрасли и СМИ.

Об этой премии заговорили задолго до начала. Гости получили именные приглашения в необычном формате — в виде старинных свитков. Да и сама организация мероприятия была на высоте – подобного в мире онлайн-образования никто не делал.

Холл отеля MARRIOTT IMPERIAL PLAZA превратился в зону роскошного современного бала — дамы в платьях, кавалеры в смокингах, фонтаны с игристым и насыщенная шоу-программа! Само награждение прошло в стиле "Оскар", по всем жанрам светских событий высокого уровня. Организаторы постарались сделать всё, чтобы объективно определить и публично отметить лучших из лучших, всех тех, кто способен задать самую высокую планку для всего рынка онлайн-школ и курсов.

Миссия премии GETAWARD — формирование честного рейтинга лучших онлайн-школ, создать новый стандарт качества этого рынка и укрепить имидж всей системы русскоязычного онлайн-образования. Главная задача премии — выявить лидеров индустрии и отметить их достижения.

Всего было три категории победителей: "Выбор от платформы GetCourse", "Выбор Жюри" и "Народное голосование". Первые места заняли: проект Финансовый советник на миллион (в нише "Заработок и бизнес"), проект Точка сборки (в нише "Обучение профессиям"), Онлайн-академия бережного воспитания "ДНК" (в нише "Хобби") и другие. Всего статуэтками были награждены 38 победителей!

GetCourse — это платформа, на которой работает 70% русскоязычных онлайн-школ. Всего там зарегистрировано больше 16 000 коммерчески-выгодных проектов!

Среди членов жюри только звездные лица, те, кто знает этот рынок от А до Я. Анна Мальцева — основатель премии, стратег лидеров рынка, Сергей Михайлов — CEO и совладелец GetCourse и Тимур Каримбаев — сооснователь GetCourse. Как опытный и талантливый IT-специалист, он разработал универсальную архитектуру системы, которая позволяет создавать онлайн-школы по самым разным направлениям. Ему удалось создать проект, у которого нет аналогов в мире. Он привлекает инвестиции от топовых фондов. В планах у компании — масштабироваться за пределы России.

Тимур Каримбаев — настоящий предприниматель в сфере IT и берётся только за коммерчески-выгодные идеи. Онлайн — это будущее системы образования. С помощью этой платформы каждый может получить знания или, наоборот, делиться ими, находясь в любой точке мира и занимаясь в удобное для себя время.

Участие в роли члена жюри конкурса он прокомментировал так: "Критерии оценки отличались в зависимости от номинации. Например, продюсеров оценивали с точки зрения годовой динамики в их проектах, а "Сообщество года" — с точки зрения вклада в развитие его участников. В состав жюри были отобраны исключительные профессионалы с многолетним опытом в сфере онлайн-образования — глубокое знание рынка помогало давать объективную оценку".

Премия лидеров онлайн-образования GETAWARD обещает стать ежегодным событием, объединяющим всех топовых игроков русскоязычного рынка онлайн-образования — "Оскаром"среди онлайн-школ.