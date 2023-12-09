Пять причин начать учебу в любом возрасте

После университета кажется, что учится уже никогда не придется. однако Светлана Леонидовна Шмонина – руководитель онлайн-школы "Зачетный курс" считает это мнение ошибочным, ведь постоянное обучение дает нам безграничные возможности.



Почему так важно учиться новому и какие возможности дает нам постоянное обучение, рассказала руководитель онлайн-школы "Зачетный курс"Светлана Леонидовна Шмонина. По ее словам, учиться новому не только интересно, но и полезно для улучшения качества своей жизни.

Во-первых, это позволяет быть на волне последних тенденций на рынке труда и соответствовать требованиям современного рынка вакансий. В информационном обществе профессии быстро устаревают из-за развития технологий. В магазинах появились кассы самообслуживания, с задачей сварить кофе в парке справляются роботы, а тексты умело пишут нейросети. Постоянное обучение помогает быть готовым к будущим изменениям и крепко стоять на ногах, какая бы ситуация не произошла. Навыки быстрого обучения – ваша уверенность в завтрашнем дне, в том, что вы не останетесь без работы и средств существования, если вдруг вашу специальность вытеснять роботы.

Во-вторых, образование и повышение квалификации могут существенно повлиять на вашу карьеру. Освоение новых навыков и знаний открывает новые возможности и помогает продвигаться по карьерной лестнице, независимо от возраста.

В-третьих, учеба способствует личностному росту. Она развивает аналитическое и критическое мышление, умение принимать решения и находить выход из имеющихся проблем. Также помогает развить коммуникативные навыки и самодисциплину, что улучшает качество жизни и делает вас более уверенными в себе и своих силах.

В-четвертых, регулярное обучение положительно влияет на мозговую деятельность и поддержание ума в активном состоянии. Учеба обеспечивает регулярные тренировки мозга, что положительно сказывается с течением возраста и помогает предотвратить возрастные заболевания, такие как склероз, деменция или Альцгеймер.

Наконец, учеба предоставляет возможность расширить кругозор и круг общения. Любое дополнительное образование дарит возможность познакомиться с новыми людьми и обогатить свой опыт. Обучаясь на курсе чему-то новому, вы автоматически попадаете в общество людей по интересам, таких же заряженных единомышленников, с которыми появляется множество общих тем для общения. И в будущем эти знакомства могут перерасти в дружбу или в полезные связи.

Все вышеперечисленные причины подтверждают важность постоянного обучения и его положительное влияние на наш интеллект, мозговую деятельность и способность достигать новые цели. Но самое главное, что учится чему-то новому это не только полезно, но и всегда интересно!