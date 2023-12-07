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Четверг 7 декабря

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5 самых неуместных подарков на Новый год

5 самых неуместных подарков на Новый год
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Презентами можно не только порадовать, но и обидеть. Рассказываем, как не попасть впросак, подарив неуместное.

Подготовка к новогодним праздникам часто связана с покупкой подарков. В ряде случаев к этому процессу подходят формально, не осознавая, что некоторые сюрпризы могут доставить вовсе не радость. Как не ошибиться в выборе? WomanHit перечисляет самые неуместные вещи, которые можно найти под елкой в новогоднюю ночь.

1. Средства, используемые для коррекции проблем

К этой категории можно отнести средства от прыщей, увлажнения кожи, антицеллюлитные препараты. Подобные недостатки часто являются причиной комплексов. Спокойный человек обидится, импульсивный же может устроить скандал. и в том, и в другом случае праздничное настроение будет испорчено.

2. Кухонные принадлежности

Сковородки, кастрюли и мясорубки – не то, о чем мечтает каждая хозяйка. Женщины не всегда хотят чувствовать себя кухонным работником. Даже если дама попросила о подобном подарке, к нему лучше добавить приятный презент, не связанный с бытовыми проблемами.

3. Интимные сюрпризы

Данное правили, конечно, не распространяется на супругов. Для остальных же такие подарки могут оказаться странными и даже оскорбительными. Откажитесь от желания класть под елку для друзей также нижнее белье.

4. Туалетная вода и духи

Очень сложно предугадать реакцию конкретного человека на тот или иной аромат. Отличной альтернативой станет презент в виде сертификата в парфюмерный магазин.

5. Экстремальные развлечения

Даже если ваш друг любит говорить о желании прыгнуть с парашютом или полетать на воздушном шаре, в реальности это может оказаться лишь фантазией. Подобный подарок неуместен, если человек о нем не просит.

7 декабря 2023, 06:18
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WomanHit• Требует проверки

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