Как улучшить концентрацию и справиться с прокрастинацией: рассказывает эксперт

Бондарчук показала лицо 9-месячного сына Тесты Олешко о привлекательных женщинах Игры Сонник

Топ новостей недели

Кадышеву погнали с российской эстрады: и вот почемуКадышеву погнали с российской эстрады: и вот почему Отбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнесОтбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнес Распад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точкуРаспад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точку Красивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замужКрасивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замуж

Лента новостей

Воскресенье 3 декабря

14:39Как улучшить концентрацию и справиться с прокрастинацией: рассказывает эксперт 13:41Баста попал в ДТП после концерта: подробности 11:35Киркоров назвал причину отсутствия у Леонтьева эстрадного титула: Все расхватали 11:33Что вы не знали о пластике груди: 10 фактов от хирурга 02:42 Shaman появился на "Песне года" с муляжом "ядерного" чемоданчика 19:06Татьяна Васильева рассекретила страсть к досугу с незнакомцами в юности 18:09Как управлять своим внутренним состоянием и достичь душевного равновесия? 17:27Существует ли дружба между мужчиной и женщиной – отвечает психолог Литвинцева 17:16Конфликты в отношениях: как разрешать разногласия без вреда для партнерства 15:59Агата Муцениеце решила избавиться от фамилии Прилучная после свадьбы 14:27Йога для тех, у кого мало времени: эффективные методики на несколько минут в день 13:1587-летняя народная артистка РФ Дружинина поразила красотой на Первом канале 11:42Мать двоих детей Регина Тодоренко предала огласке семейные сцены 09:43Как создать комфортные отношения с окружающими: инструкция от специалиста 17:09Гороскоп от астролога Шимко: что ждет Раков в декабре 2023 года 16:08Впервые вышла замуж? Заявлено о тайной свадьбе Пересильд 15:13Утяшева раскрыла неожиданный нюанс семейной жизни с Волей 13:33Красавец и копия мамы: каким растет непубличный 16-летний сын Певцова 12:43Чем для сына Чеховой могут обернуться поцелуи в губы с мамой: ответ психолога 11:28Волочкова жестко ответила убежавшему от нее на красной дорожке Лазареву 10:19Нумеролог Самедова назвала самые удачные даты в новом 2024 году 09:26Конструктор или учитель: Филипп Киркоров мог не стать певцом 08:41Большие перемены в Большом: руководство театра сменилось 08:00Сразу две выплаты в декабре получат российские пенсионеры 07:26Раннее старение и нетипичный кашель: россиян измучил постковидный синдром 06:16"Слово пацана. Кровь на асфальте"(18+): ждать ли запрета популярного сериала 05:18В декабре у этого знака Зодиака исполнятся все желания: астролог Шимко сделал прогноз 03:50Вышла и упала: Успенская рассказала о самом необычном выступлении 02:19Раскрыт секрет поддержания здорового кишечника 01:54ТОП-5 продуктов для предотвращения развития ранней деменции 00:45Меня не зовут: Лариса Гузеева рассказала об отсутствии новых ролей 17:08Месяц станет ключевым для одного знака: астролог Шимко дал прогноз на декабрь 2023 16:41Успенская высказалась об успехах певца SHAMAN: "Пусть дорастет" 15:36Чеботина рассекретила реальное окружение Киркорова 15:33Скинула 13 кило: преобразившаяся Воробей рассказала о своем похудении 13:56Денег хватает: Киркоров объяснил свой отказ работать в новогодние праздники 13:51Певица Нюша подробно рассказала о воспитании детей 13:25Фигуре не навредит: рецепт диетического блюда для новогоднего стола от Волочковой 12:19Роскошная Седокова появилась на публике в смелом наряде 11:45Звездный астролог Глоба сделал прогноз на последний день осени 2023 10:49Ставшая мамой в 54 года Бондарчук перестала скрывать лицо сына 07:51Чуть-чуть не дожила до 100: ушла из жизни актриса Тамара Солодовникова 07:23Три необычных способа предотвратить простуду зимой 07:06Безработица в стране снизилась до исторического минимума 06:48Мощный геошторм накроет Землю уже сегодня 06:08Полезнейший фрукт: почему хурма обязательно должна быть в рационе 05:34Черная метка "Сектора газа": трагичные судьбы участников группы 03:26Повышает давление: назван опасный фактор городской среды 03:05Назван неожиданный способ предотвратить развитие диабета 02:24Мужчины игнорируют их во время интима: несущественные женские недостатки
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Как улучшить концентрацию и справиться с прокрастинацией: рассказывает эксперт

Как улучшить концентрацию и справиться с прокрастинацией: рассказывает эксперт
63

Если вы замечали за собой, что не можете сфокусироваться на чём-то дольше 2-х минут, с трудом вспоминаете, что делали в течение дня и оттягивает момент, когда нужно заняться чём-то важным, то эта публикация поможет вам решить эти проблемы. Эксперт цифровой психологии, тренер по речи и лингво-ментор Сергей Че рассказал, как решить эту проблему.

Для начала давайте разберемся, почему ухудшается память и внимание, пропадает интерес к чему-то и появляться прокрастинация. Чтобы найти корень проблемы, необходимо исключать самые простые и очевидные причины.

Иногда это может быть вызвано режимом жизни: низкая физическая нагрузка, поздний отбой, нерегулярный приём пищи, качество еды и недостаточный объем потребляемой воды. В результате этого у вас накапливается усталость, нарушается баланс веществ в организме и падает уровень энергии. С таким уровне не хочется делать что-то новое и важное, ведь это достаточно энергозатратный процесс. Поэтому мозг выбирает ничего не делать или делать что-то простое и автоматическое.

В таких случаях достаточно начать ходить по 10 тысяч шагов день, пить 1,5-2 литра теплой воды, правильно питаться и ложиться спать хотя бы до 12 ночи. Через неделю вас будет распирать от энергии и желании что-то делать. Если через месяц перестроения режима ничего существенно не изменилось, обратитесь к врачам. Может быть в организме не хватает важных веществ, которые необходимо восстановить.

Бывает, думаешь, что сглазили, жить не хочется, не то, что творить. А оказывается, что уровень железа упал до минимума и всё решается правильной диетой. Если вы уже решили вопрос со здоровье, обратите внимание на количество потребления контента и его качество. Если вы читаете или смотрите много новостных групп, то постарайтесь исключить их из своей жизни. Поверьте, все, что вам действительно нужно знать, вы обязательно узнаете, стоя в очереди у кассы магазина.

Фото: личный архив Сергея Че

Дело в том, что наш мозг создан для выживания. Сотни тысяч лет эволюции довели до инстинкта желание следить за происходящими событиями. Это хорошо знают пиарщики, журналисты и СМИ в целом. Для них катастрофы — это прекрасная возможность привлечь внимание большего количества людей и заработать на рекламе.

Когда вы постоянно следите за новостями, вы испытываете тревогу. В таком состоянии сложно даже просто работать, не то что учиться и творить. Отключитесь от новостей. Через неделю уйдёт тревога и появятся ресурсы на реализацию намеченных задач. Если вы не следите за новостями, политикой, не обсуждаете события, то стоит обратить внимание на количество времени, которое вы проводите за просмотром коротких видеороликов и чтением коротких текстов на разные темы.

Наше мозгу нравится потреблять контент. Но если темы сменяются очень быстро, а содержание видео или текста не даёт возможности подумать, мы привыкаем к этому и нам становится тяжело размышлять, анализировать и концентрировать внимание на чем-то дольше 2 минут.

Конечно, я мог бы порекомендовать вам сократить количество рекламного времени, но крайне сложно сделать. Такое поведение стало привычкой и резко бросить не получится. Это как попытаться резко оставить длинный состав поезда. Зато можно постепенно внедрить что-то, что заставляет думать, анализировать и концентрироваться.

Для начала, начнем с простого. Приходя домой, оставляйте телефон в коридоре или в сумке. Именно наличие аппарата перед глазами вызывает тревогу и желание проверить сообщения и потом перейти в листание ленты. Мозг все равно будет требовать потребление информации. Попробуйте увлечь себя каким-нибудь творческим процессом. Можно приготовить что-нибудь вкусное и необычное. Даже можно смотреть видео с процессом приготовления и повторять за поваром. Это пойдет на пользу.

Вы можете слушать длинную лекцию, но без ускорения. Чем зануднее лекция, тем сложнее удерживать внимание и тем больше сопротивления, раздражения. Это хороший признак, значит мозгу приходится напрягаться, чтобы создать новую нейронную сети и он вас убеждает бросить это занятие. Соберите волю в кулак и продолжайте. Когда нейронная сеть будет создана, вам начнут нравится такие лекции.

Очень хорошо помогает чтение вслух. Читая про себя вы быстро теряете внимание, отвлекаясь на бытовуху. Читая вслух, особенно по ролям, разными голосами, вы тренируете концентрацию внимания и память, обогащаете словарный запас и улучшаете мышление.

Мы думаем словами и наше мышление напрямую зависит от нашего активного словарного запаса и качества речи. Если вы говорите четко, логично, грамотно, без слов-паразитов, используете в речи красивые выражения и метафоры, то и мыслить вы будете так же хорошо. Именно поэтому занятия с тренером по речи, уроки вокала и актёрского мастерства дают серьёзные результаты в улучшении памяти и концентрации внимания.

Еще один замечательный инструмент — каллиграфия. На Востоке говорят, что руки — это второй мозг. И действительно, благодаря многочисленным исследования, нейробиологи выяснили, что значительные объёмы мозга управляют мелкой моторкой рук и если её развивать, можно улучшить внимание, мышление, зрительную память, пространственную ориентацию, воображение и связность речи.

Каллиграфия — достаточно сложное искусство, требующее сосредоточенности, усидчивости и аккуратности. Регулярные занятия прописью помогают в развитии этих качеств. Попробуйте совместить каллиграфию и самодиктант и вы получите мощней инструмент для развития памяти и мышления.

Итак, давайте подытожим.

Если вы замечаете за собой ухудшение концентрации внимания, забывчивость и нежелание что-то делать, обратите внимание на ваш режим жизни. Иногда достаточно занять своим здоровьем и появится много энергии для новых достижений. Если с этим все в порядке, обратите внимание на количество и качество потребляемого контента.

Замените информационный фаст-фуд на что-то более сложное для восприятия. Займитесь творчеством. Старайтесь что-то создавать, это очень увлекает и дает энергию.

Наибольший уровень счастья и энергии мы получаем в 3-х случаях:

  1. Занимаясь любимым делом

  2. Реализуя предназначение

  3. Помогая реализоваться другим людям

О том, как определить свое предназначение и жить интересной, яркой жизнью, мы поговорим в других статьях.

3 декабря 2023, 14:39
Фото: pixabay.com/janeb13
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Путь к себе: 5 книг, которые помогут стать лучшей версией себя

По теме

Как справиться со стрессом и тревогой: советы от медицинского психолога Белова

Что вы не знали о пластике груди: 10 фактов от хирурга

Что вы не знали о пластике груди: 10 фактов от хирурга
Пластический и реконструктивный хирург Исамутдинова Гузаль Мелисовна раскрыла все подробности, последствия и подводные камни этой популярной процедуры. Многие годы маммопластика остается бесспорным лидером пластической хирургии.

Существует ли дружба между мужчиной и женщиной – отвечает психолог Литвинцева

Существует ли дружба между мужчиной и женщиной – отвечает психолог Литвинцева
Сложный вопрос вызывает споры и обсуждения на протяжении многих лет. Психолог Валерия Литвинцева объяснила тонкости в беседе с "Дни.ру". Долгое время дружба между мужчиной и женщиной часто ассоциировалась со сложностями и противоречиями.

Конфликты в отношениях: как разрешать разногласия без вреда для партнерства

Конфликты в отношениях: как разрешать разногласия без вреда для партнерства
Конфликты неизбежны в любой паре, даже самой идеальной. В некоторых случаях они даже полезны для развития и взаимопонимания. Острые ситуации, в которых люди принимают правильные решения и открывают для себя новые возможности, положительно влияют на атмосферу в семье. О том, как преодолевать разногласия без ущерба для отношений, рассказывает Ксения Демина – дипломированный психолог, конфликтолог, тренер по самооценке и личностному росту. Любовь или правота — что важнее? Первым делом нужно решить, чего вы сами хотите, — быть правой или счастливой.

Йога для тех, у кого мало времени: эффективные методики на несколько минут в день

Йога для тех, у кого мало времени: эффективные методики на несколько минут в день
Психолог, автор метода "Энергодыхание" и сертифицированный преподаватель йоги Роман Карловский рассказал, какие методики стоит попробовать, и что дает максимальный эффект перезагрузки. Между работой, семьей и другими делами, иногда кажется, что времени слишком мало, чтобы уделить его своему здоровью.

Как создать комфортные отношения с окружающими: инструкция от специалиста

Как создать комфортные отношения с окружающими: инструкция от специалиста
Эксперт цифровой психологии, тренер по речи и лингво-ментор Сергей Че раскрыл методику, которая поможет определить характер человека и найти к нему подход. Все мы разные.

Выбор читателей

02/12СбтАгата Муцениеце решила избавиться от фамилии Прилучная после свадьбы 02/12Сбт87-летняя народная артистка РФ Дружинина поразила красотой на Первом канале 01/12ПтнВпервые вышла замуж? Заявлено о тайной свадьбе Пересильд 02/12СбтМать двоих детей Регина Тодоренко предала огласке семейные сцены 02/12СбтТатьяна Васильева рассекретила страсть к досугу с незнакомцами в юности 03/12Вск Shaman появился на "Песне года" с муляжом "ядерного" чемоданчика