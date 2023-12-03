Как улучшить концентрацию и справиться с прокрастинацией: рассказывает эксперт

Если вы замечали за собой, что не можете сфокусироваться на чём-то дольше 2-х минут, с трудом вспоминаете, что делали в течение дня и оттягивает момент, когда нужно заняться чём-то важным, то эта публикация поможет вам решить эти проблемы. Эксперт цифровой психологии, тренер по речи и лингво-ментор Сергей Че рассказал, как решить эту проблему.



Для начала давайте разберемся, почему ухудшается память и внимание, пропадает интерес к чему-то и появляться прокрастинация. Чтобы найти корень проблемы, необходимо исключать самые простые и очевидные причины.

Иногда это может быть вызвано режимом жизни: низкая физическая нагрузка, поздний отбой, нерегулярный приём пищи, качество еды и недостаточный объем потребляемой воды. В результате этого у вас накапливается усталость, нарушается баланс веществ в организме и падает уровень энергии. С таким уровне не хочется делать что-то новое и важное, ведь это достаточно энергозатратный процесс. Поэтому мозг выбирает ничего не делать или делать что-то простое и автоматическое.

В таких случаях достаточно начать ходить по 10 тысяч шагов день, пить 1,5-2 литра теплой воды, правильно питаться и ложиться спать хотя бы до 12 ночи. Через неделю вас будет распирать от энергии и желании что-то делать. Если через месяц перестроения режима ничего существенно не изменилось, обратитесь к врачам. Может быть в организме не хватает важных веществ, которые необходимо восстановить.

Бывает, думаешь, что сглазили, жить не хочется, не то, что творить. А оказывается, что уровень железа упал до минимума и всё решается правильной диетой. Если вы уже решили вопрос со здоровье, обратите внимание на количество потребления контента и его качество. Если вы читаете или смотрите много новостных групп, то постарайтесь исключить их из своей жизни. Поверьте, все, что вам действительно нужно знать, вы обязательно узнаете, стоя в очереди у кассы магазина.

Дело в том, что наш мозг создан для выживания. Сотни тысяч лет эволюции довели до инстинкта желание следить за происходящими событиями. Это хорошо знают пиарщики, журналисты и СМИ в целом. Для них катастрофы — это прекрасная возможность привлечь внимание большего количества людей и заработать на рекламе.

Когда вы постоянно следите за новостями, вы испытываете тревогу. В таком состоянии сложно даже просто работать, не то что учиться и творить. Отключитесь от новостей. Через неделю уйдёт тревога и появятся ресурсы на реализацию намеченных задач. Если вы не следите за новостями, политикой, не обсуждаете события, то стоит обратить внимание на количество времени, которое вы проводите за просмотром коротких видеороликов и чтением коротких текстов на разные темы.

Наше мозгу нравится потреблять контент. Но если темы сменяются очень быстро, а содержание видео или текста не даёт возможности подумать, мы привыкаем к этому и нам становится тяжело размышлять, анализировать и концентрировать внимание на чем-то дольше 2 минут.

Конечно, я мог бы порекомендовать вам сократить количество рекламного времени, но крайне сложно сделать. Такое поведение стало привычкой и резко бросить не получится. Это как попытаться резко оставить длинный состав поезда. Зато можно постепенно внедрить что-то, что заставляет думать, анализировать и концентрироваться.

Для начала, начнем с простого. Приходя домой, оставляйте телефон в коридоре или в сумке. Именно наличие аппарата перед глазами вызывает тревогу и желание проверить сообщения и потом перейти в листание ленты. Мозг все равно будет требовать потребление информации. Попробуйте увлечь себя каким-нибудь творческим процессом. Можно приготовить что-нибудь вкусное и необычное. Даже можно смотреть видео с процессом приготовления и повторять за поваром. Это пойдет на пользу.

Вы можете слушать длинную лекцию, но без ускорения. Чем зануднее лекция, тем сложнее удерживать внимание и тем больше сопротивления, раздражения. Это хороший признак, значит мозгу приходится напрягаться, чтобы создать новую нейронную сети и он вас убеждает бросить это занятие. Соберите волю в кулак и продолжайте. Когда нейронная сеть будет создана, вам начнут нравится такие лекции.

Очень хорошо помогает чтение вслух. Читая про себя вы быстро теряете внимание, отвлекаясь на бытовуху. Читая вслух, особенно по ролям, разными голосами, вы тренируете концентрацию внимания и память, обогащаете словарный запас и улучшаете мышление.

Мы думаем словами и наше мышление напрямую зависит от нашего активного словарного запаса и качества речи. Если вы говорите четко, логично, грамотно, без слов-паразитов, используете в речи красивые выражения и метафоры, то и мыслить вы будете так же хорошо. Именно поэтому занятия с тренером по речи, уроки вокала и актёрского мастерства дают серьёзные результаты в улучшении памяти и концентрации внимания.

Еще один замечательный инструмент — каллиграфия. На Востоке говорят, что руки — это второй мозг. И действительно, благодаря многочисленным исследования, нейробиологи выяснили, что значительные объёмы мозга управляют мелкой моторкой рук и если её развивать, можно улучшить внимание, мышление, зрительную память, пространственную ориентацию, воображение и связность речи.

Каллиграфия — достаточно сложное искусство, требующее сосредоточенности, усидчивости и аккуратности. Регулярные занятия прописью помогают в развитии этих качеств. Попробуйте совместить каллиграфию и самодиктант и вы получите мощней инструмент для развития памяти и мышления.

Итак, давайте подытожим.

Если вы замечаете за собой ухудшение концентрации внимания, забывчивость и нежелание что-то делать, обратите внимание на ваш режим жизни. Иногда достаточно занять своим здоровьем и появится много энергии для новых достижений. Если с этим все в порядке, обратите внимание на количество и качество потребляемого контента.

Замените информационный фаст-фуд на что-то более сложное для восприятия. Займитесь творчеством. Старайтесь что-то создавать, это очень увлекает и дает энергию.

Наибольший уровень счастья и энергии мы получаем в 3-х случаях:

Занимаясь любимым делом Реализуя предназначение Помогая реализоваться другим людям

О том, как определить свое предназначение и жить интересной, яркой жизнью, мы поговорим в других статьях.