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Как справиться со стрессом и тревогой: советы от медицинского психолога Белова

Как справиться со стрессом и тревогой: советы от медицинского психолога Белова
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Данные Всемирной организации по борьбе со стрессом, подтверждают что, по крайней мере, 60% работающего взрослого населения планеты испытывает стресс в той или иной степени. Медицинский психолог, консультант-суицидолог и ведущий специалист сети клиник "Семейная" Владимир Белов рассказал, как обнаружить у себя дистрессовое состояние, и озвучил методы борьбы с ним.

Что такое Стресс? Прежде всего, это реакция адаптации человека на воздействия внешней среды. Некая ситуация или чреда событий выводит организм из равновесия. Причем, для организма не важно, приятные или неприятные это воздействия. Нарушение привычной ситуации ведет к состоянию стресса.

Причин вызывающих стресс очень много. У каждого из нас свои индивидуальные настройки в организме, поэтому один и тот же фактор на одного человека вообще не влияет, в то время как другой переживает состояние стресса очень остро и тяжело.

Американский физиолог Уолтер Кэннон охарактеризовал стресс, как универсальную реакцию выживания, поэтому стресс для человека это не всегда плохо и пагубно. Различают три фазы стресса: Мобилизация – Противостояние – Истощение. Первые две фазы, как правило, не приносят человеку серьезных проблем, а вот третья может быть причиной серьезных нарушений не только в психике, но и в соматике.

При длительности и интенсивности воздействия, наш организм и наша психика начинает истощаться. Длительные стрессовые состояния, часто переходящие в дистресс дезорганизуют нас. Зачастую это может привести к таким психоэмоциональным нарушениям как невроз, тревожность, депрессия, сопровождаемые бессонницей. Могут нарушиться когнитивные функции, такие как память, внимание, мышление. Длительное эмоциональное перенапряжение может воздействовать практически на все органы и системы организма.

Когда мы находимся в состоянии сильного стресса, наши мышцы напрягаются. Такая реакция автоматическая, она является способом защиты тела от боли и травм. За напряжением всегда следует разрядка, но если стрессовое воздействие длительное, то не проходящее мышечное напряжение может привести к головным болям и более серьезным приступам мигрени.

Длительные стрессовые состояния приводят и к поведенческим нарушениям– алкогольной и наркотической зависимости, расстройству пищевого поведения, сексуальной дисфункции и в конечном итоге к . дистрессовому состоянию. Говоря о дистрессе, прежде всего, имеем виду то, что это негативный тип стресса. Как правило, он возникает при длительном нарушении адаптации к различным жизненным ситуациям.

Как определить что у вас дистрессовое состояние?

Прежде всего, нарушается сон, он становится беспокойным, часто прерывается. Проявляются различные физиологические признаки. Например, тремор конечностей. Нарушается система пищеварения, снижается аппетит, может развиться СРК (синдром раздраженного кишечника).

Одним из часто встречающихся осложнений при длительном стрессовом состоянии является формирование тревожного расстройства. Это состояние уже относится к пограничным психическим расстройствам и необходимо прибегнуть к помощи специалиста либо медицинского психолога, либо врача психотерапевта.

На часто задаваемый вопрос, можно ли справиться с этим состоянием самостоятельно, отвечу так. На первых этапах, безусловно, мы сами можем справляться со стрессовыми ситуациями. Ведь сам по себе стресс не является заболеванием или грозным состоянием. Тревожным, а следовательно требующим внимания и участия специалистов в области психического здоровья являются последствия стресса.

Старайтесь предотвращать стресс. Вероятность его возникновения будет меньше, если вы будете полноценно и правильно питаться, соблюдать режим труда и отдыха, гигиену сна (ночной сон с 23.00 до 5.00), использовать чаще пешие прогулки, заниматься гимнастикой, выделять себе время для любимых занятий, общения с друзьями и близкими, пробуйте медитационно-релаксационные комплексы упражнений, ограждайте себя и своих близких от негативной информации. И помните, что вы всегда можете обратиться к специалисту за помощью, если справиться самостоятельно с этими состояниями не получается.

26 ноября 2023, 17:08
Фото: pixabay.com/PDPics
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