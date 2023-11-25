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Суббота 25 ноября

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Как решать конфликты в команде: два главных правила

Как решать конфликты в команде: два главных правила
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Конфликты в команде неизбежны. Невозможно контролировать реакции и поведение партнеров и сотрудников, но можно изменить отношение к ним и регулировать собственные эмоции. От того, как вы справляетесь с такими ситуациями, зависит успех вашего дела. Сертифицированный бизнес-трекер, основатель сети студий эпиляции и эстетики в Москве и производитель косметики под собственным брендом Дарья Атланова поделилась своим опытом и раскрыла два простых правила, которые помогут предпринимателям эффективно разрешать разногласия и создавать плодотворную рабочую атмосферу.

1. Слушайте

Слушание – ключевой навык в решении конфликтов. Дайте оппоненту высказаться. Не перебивайте его. Слушайте спокойно и внимательно, как бы вам ни хотелось "вставить свои пять копеек". Покажите заинтересованность. Постарайтесь почувствовать его чувства и мотивы, но не реагируйте эмоциями даже на выпады и оскорбления в ваш адрес – лучше игнорируйте их. Побеждают всегда терпеливые. Такой подход покажет другой стороне, что вы уважаете ее точку зрения.

Как применять:

Сделайте паузу, прежде чем ответить. Используйте фразы вроде "Я понимаю, что вы чувствуете" или "Мне важно услышать ваше мнение". Это создаст основу для диалога и снизит напряженность.

2. Совместное решение

Начните с поиска общих точек зрения, даже в незначительных вопросах. Выясните, в чем вы с оппонентом сходитесь во мнении. Например, вы оба любите кофе. Заинтересованы в развитии компании. Хотите разрешить этот конфликт.

Дальше сфокусируйтесь на том, как можно прийти к компромиссу или найти решение, отвечающее интересам всех сторон. Это поможет создать атмосферу сотрудничества, а не борьбы.

Как применять:

Задавайте открытые вопросы, направленные на поиск решения, например, "Как мы можем решить этот вопрос так, чтобы удовлетворить все стороны?". Предлагайте варианты и обсуждайте их: "Давайте вместе поищем выход из ситуации". Такие формулировки подсознательно сплотят вас.

Эти два правила могут стать надежным фундаментом для разрешения конфликтов в команде. Используйте их, чтобы создать благоприятную обстановку для работы и способствовать развитию вашей компании.

Фото: из личного архива Дарьи Атлановой

25 ноября 2023, 12:04
Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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