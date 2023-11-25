Как решать конфликты в команде: два главных правила

1. Слушайте
Слушание – ключевой навык в решении конфликтов. Дайте оппоненту высказаться. Не перебивайте его. Слушайте спокойно и внимательно, как бы вам ни хотелось "вставить свои пять копеек". Покажите заинтересованность. Постарайтесь почувствовать его чувства и мотивы, но не реагируйте эмоциями даже на выпады и оскорбления в ваш адрес – лучше игнорируйте их. Побеждают всегда терпеливые. Такой подход покажет другой стороне, что вы уважаете ее точку зрения.
Как применять:
Сделайте паузу, прежде чем ответить. Используйте фразы вроде "Я понимаю, что вы чувствуете" или "Мне важно услышать ваше мнение". Это создаст основу для диалога и снизит напряженность.
2. Совместное решение
Начните с поиска общих точек зрения, даже в незначительных вопросах. Выясните, в чем вы с оппонентом сходитесь во мнении. Например, вы оба любите кофе. Заинтересованы в развитии компании. Хотите разрешить этот конфликт.
Дальше сфокусируйтесь на том, как можно прийти к компромиссу или найти решение, отвечающее интересам всех сторон. Это поможет создать атмосферу сотрудничества, а не борьбы.
Как применять:
Задавайте открытые вопросы, направленные на поиск решения, например, "Как мы можем решить этот вопрос так, чтобы удовлетворить все стороны?". Предлагайте варианты и обсуждайте их: "Давайте вместе поищем выход из ситуации". Такие формулировки подсознательно сплотят вас.
Эти два правила могут стать надежным фундаментом для разрешения конфликтов в команде. Используйте их, чтобы создать благоприятную обстановку для работы и способствовать развитию вашей компании.