На Патриках организовали гурмэ сафари

Для того, чтобы запустить новый проект в одном из самых популярных гастрономических кластеров столицы, нужны не только большие деньги вкупе с философским отношением к возможности безвозвратно их потерять, прежде всего потребуется оригинальная идея. Которая может не сработать, или, наоборот, попасть точно в цель.



Это особенно актуально, когда речь заходит о Патриках, где публика требовательна, капризна и при всей своей прогрессивности удивительно консервативна. Создатели ресторана Саре, который открылся в конце мая в Большом Палашевском переулке, кажется, постарались учесть все эти противоречивые обстоятельства.

Несмотря на свое название, Саре это не заведение с южноафриканской кухней (не факт, что таковая вообще была бы возможна в Москве). Речь идет о мотивах, ассоциациях и настроении, которые, впрочем, отсылают к совершенно определенной точке на карте мира. Собственно, идея проекта родилась у его создателей Анны и Никиты Тагаевых (Coba, «Ткемали», «Кадриль») именно в Кейптауне, исторически расположенном на оживленном перекрестке, где столетиями встречались друг с другом представители разных народов и культур, а также продукты и вкусы с разных континентов. За консультацией они обратились к Лиаму Томлину, чей новый ресторан в сети Chefs Warehouse в прошлом году был признан лучшим в Африке. В итоге кухню Саре отдали Илье Пампуха, довольно долго поработавшему у Томлина.

Меню получилось компактным – оно умещается на листе формата А4. Ставка ожидаемо сделана на необычные сочетания, оригинальную подачу, а также яркие, пикантные и темпераментные вкусы. Например, устриц здесь подают с халапеньо, имбирно-лаймовой икрой и яблоком, а тунца – с желтой репой, черной фасолью и понзу манго.

Кальмара в темпуре сопровождают кусочки ананаса с чили. Тако начиняют палтусом и вялеными томатами, а приправляют айоли карри. Крем-суп из батата отлично гармонирует с арахисом и лепешкой пападам. К вонголе предлагают соус из кокосового молока, а обожженный брокколи органично дополняют айоли кимчи и пармезан. Из оригинальных блюд стоит обратить внимание на тартар из страуса с пате, горгонзолой и смородиновой икрой (помимо вкусовой палитры здесь важна необычная комбинация разных текстур), крокеты с бычьими хвостами и айоли с черным перцем, утиную грудку с грибами BBQ и приготовленным во фритюре имбирем, а еще на булочку с кардамоновым мороженым.

По мысли создателей проекта, все блюда здесь надо брать в стол и шерить с друзьями. Только в этом случае идея сочетания разных вкусов как символ культурных перекрестков и места, где разные кухни влияют друг на друга, создавая нечто новое, получит свое максимально полное воплощение.

Отдельно стоит отметить отличную побокальную карту – одну из самых просторных на Патриках.

Средний счет – 2 500 рублей.