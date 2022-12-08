Нужно ли говорить ребенку правду про Деда Мороза?

Сказка про бородатого старика с мешком подарков стала частью русской культуры и многих научила верить в чудо. Однако рано или поздно иллюзия разбивается. Однажды человек все-таки понимает, что Дед Мороз — это просто переодетый дядя, решивший поиграть в щедрого супергероя.
Психолог Анастасия Лысакова в интервью "Радио 1" поведала, что родители должны говорить детям правду про сказочного персонажа. Однако делать это нужно максимально аккуратно и своевременно.
По словам эксперта, малыш начинает подозревать в иллюзорности Деда Мороза примерно в 6-8 лет. Если такое происходит, самое время раскрыть все карты. Однако важно преподнести информацию в позитивном ключе.
А вот если ребенок искренне верит в чудо и считает Деда Мороза настоящим, не стоит сгоряча обрубать ему крылья. Диалог про Деда Мороза лучше отложить, пока не появится достаточно оснований.