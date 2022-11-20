Космополитичный проект в тель-авивском стиле запустили в Москве

Интерес к ближневосточной кухне среди столичных рестораторов довольно отчетливо обозначился в последние пару лет. И если раньше крохотное, но предельно аутентичное ливанское бистро на Малой Бронной едва ли не в одиночестве отстаивало гастрономическую честь огромного региона, то потом за дело взялись серьезные корпорации и сегодня ближневосточные мотивы в ресторанах самого разного формата – такой же устойчивый тренд, как и паназия в 2010-х. Более того, куда определенней становится специализация отдельных заведений, в частности, акцентируется внимание на израильской кухне и ее вариациях.



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