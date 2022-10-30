Saviv: Московской осени добавили левантийского флера

Saviv – израильское бистро на Петровке.

У рестораторов, которые сумели создать проекты, пользующиеся стабильной популярностью на родине, рано или поздно возникает здоровое желание повторить этот успех на новом месте. И если раньше экспансия происходила главным образом из Москвы в регионы, то теперь все чаще можно наблюдать обратный процесс – многие известные рестораторы из других городов стремятся покорить столицу. Это получается не всегда и не у всех, но положительных примеров становится все больше.



Вот и Антонио Фреза, чьи совершенно разноформатные заведения отлично себя чувствуют в Петербурге, решил попробовать свои силы на московском рынке. Совсем недавно на Петровке открыл свои двери Saviv. Одноименное бистро, специализирующееся на израильской или, точнее, левантийской кухне, хорошо известно в городе на Неве. Московский проект повторяет оригинальную концепцию, но имеет, тем не менее, некоторые важные отличия. Прежде всего, здесь появились гриль и дровяная печь, что позволило Фреза существенно скорректировать и расширить меню, не нарушая его базовых принципов. Перед нами все та же яркая, сочная, пряная, напитанная Солнцем левантийская кухня – причудливый микс гастрономических традиций Восточного Средиземноморья.

На закуску здесь предлагают, например, несколько видов хумуса, бабагануш, рубленый паштет из печени индейки с бейглом, халуми с шафрановым айоли и шакшуку. А на горячее – хайме с дорадо, шаверму с курицей, хариссой и тахини, а еще соте из мидий, как его обычно готовят в Яффе.

Но Фреза, как истинный итальянец, остается верен себе и непременно добавляет в свою еду мотивы из других уголков Средиземноморья. Так, хумус в Saviv подают с чоризо, шакшуку могут приготовить с осьминогом, фалафель сопровождают томатным тартаром, запеченную тыкву приправляют черным трюфелем, а соус для тальяты делают из фиников.





Не обошлось, разумеется, и без фирменных соленых лимонов, которые москвичи давно распробовали в петербургском бистро, а кое-кто из гостей даже специально увозил с собой в столицу. Этот несложный деликатес отлично смотрится в сочетании, например, с фритто мисто или со свежей хурмой и молодым сыром.

Печь и гриль позволили добавить в меню шипудим аль а-эш – шашлычки из говядины, кальмара, курицы или креветок, а еще бараний бок с заатаром, который стоит заказывать сразу на компанию по причине его внушительных размеров. Отдельного упоминания заслуживает запеченная шея ягненка со специями бахарат и все теми же солеными лимонами. Нежнейшее мясо подают на лепешке манакиш с тартаром из узбекских томатов и соусом лабане.

Раздел десертов совсем небольшой и в целом более европейский по сравнению с основным меню. Но брауни с кремом из тахини и причудливый симбиоз чизкейка с пахлавой определенно заслуживают внимания.

Средний счет – 2 500 рублей.