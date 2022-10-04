Куда сходить в Москве: афиша с 9 по 17 октября

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4 октября
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МЮЗИКЛ

"Шахматы"

Мюзикл "Шахматы" завершает показы в Москве. За два сезона грандиозная российская постановка стала легендой и заняла достойное место в числе главных театральных достопримечательностей столицы. Мюзикл посмотрели почти 700 тысяч зрителей, в ближайшие дни пройдет 600-й показ — это абсолютный рекорд среди десятков постановок, осуществленных по всему миру после мировой премьеры спектакля в Лондоне в 1986 году. Работы Анастасии Стоцкой, Кирилла Гордеева, Александра Суханова, Юлии Ивы, и Александра Боброва были с восторгом встречены не только поклонниками музыкального театра, но и профессиональным сообществом: за роли в "Шахматах" артисты получили престижные национальные театральную премии "Золотая Маска". Впрочем, сама творческая группа "Шахмат" под руководством Евгения Писарева наиболее ценной наградой считает отношение к проекту сотен тысяч зрителей, их восхищенные отзывы и комментарии в соцсетях.

До 16 октября.

Фото: пресс-служба

ТЕАТР

"Багровый остров"

Действие разворачивается в театре: молодой драматург присылает революционную драму "Багровый остров", судьбу которой должен решить цензор. Но он спешит уехать в отпуск, поэтому главному режиссёру приходится срочно распределить роли и провести генеральную репетицию: актёры буквально на ходу читают текст и придумывают постановку. От мнения цензора зависит не только судьба спектакля…Зрителей ждут яркая, неожиданная, полная приключений история, абсурдные персонажи и фирменный булгаковский юмор. Режиссер – Федор Левин. Художественный руководитель постановки – Евгений Писарев. В ролях: Александр Матросов, Ирина Царенко, Александр Дмитриев, Никита Пирожков, студенты Школы-студии МХАТ курса Евгения Писарева.

12, 13 октября, Театр им. Пушкина.

Фото: пресс-служба / Николай Ефимцев

ВЫСТАВКА

"Маяковке" – 100!

29 октября 2022 года Театру Маяковского исполнится ровно 100 лет. За вековую историю здесь было выпущено более 350-ти спектаклей, их увидели миллионы зрителей. К своему юбилею один из самых прославленных театральных коллективов Москвы подготовил выставку, посвященную прошлому и настоящему прославленного театра. Уникальные архивные кадры из Музея Театра Маяковского напомнят о легендарных спектаклях прошлого и настоящего. Ведь в разные годы здесь играли Мария Бабанова и Михаил Астангов, Максим Штраух и Лев Свердлин, Фаина Раневская и Лидия Сухаревская, Армен Джигарханян и Ольга Яковлева, Наталья Гундарева и Александр Лазарев-ст. Сегодня труппа театра представлена такими замечательными мастерами, как Светлана Немоляева, Игорь Костолевский, Михаил Филиппов, Евгения Симонова, Ольга Прокофьева, Анатолий Лобоцкий, Анна Ардова, Татьяна Орлова, Любовь Руденко, Дарья Повереннова и другими.

До конца октября, Арбат.

Фото: Anton Belitsky / Global Look Press / www.globallookpress.com

ФИЛЬМ

"Иван Семенов – школьный переполох"

Кинокомпания "Проспект Мира" представляет премьеру семейного фильма Антона Богданова "Иван Семенов – школьный переполох". Это современное прочтение повести Л. Давыдычева 1961 года "Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семенова, второклассника и второгодника". История приключений хулигана и фантазера, которого за плохое поведение переводят из элитной частной гимназии в самую обычную школу на окраине Перми. В новом классе Иван быстро находит себе друзей и проказничает еще хлеще, становясь кошмаром для всей школы. В ролях: Роман Погорелов, Мария Шукшина, Александр Лойе, Валерия Дергилева, Надежда Лумпова, Юрий Гальцев и другие.

С 13 октября.

Фото: пресс-служба

СКОРО

"Надежда на технологии"

В Москве состоится крупнейшее отраслевое событие — VII Национальный форум реабилитационной индустрии и универсального дизайна "Надежда на технологии". Ежегодно форум становится единым информационным, демонстрационным и дискуссионным пространством. В деловой программе форума запланированы: пленарное заседание, круглые столы, сессии по актуальным вопросам и питч-сессии предприятий, встречи с инженерами-робототехниками и со специалистами в области искусственного интеллекта и технологических инноваций. В 2022 году мероприятие включит в себя образовательную программу "Детско-родительский день" и Чемпионат России по Кибатлетике среди людей с особенностями здоровья, применяющих ассистивные технологии.

С 30 ноября по 2 декабря, ВДНХ, 75 павильон B и С.

ЗДОРОВЬЕ

Приглашает Александра Толоконина

Получить концентрат простых, мягких, но эффективных практик, необходимых каждой женщине особенно в период высокого стресса, приглашает Александра Толоконина. Психотерапевт, руководитель Центра семейной психологии, она более 17 лет занимается телесной терапией, раскрывая естественные механизмы самоисцеления в человеке. В пространстве красоты и атмосфере поддерживающего женского сообщества вы сможете обрести веру в себя, внутреннюю гармонию, состояние расслабленности на уровне тела и сознания и наполниться позитивной энергией.

9 октября.

Раку – нет

Рак молочной железы — одно из самых распространённых онкологических заболеваний у женщин. ВОЗ с 1993 года регулярно объявляет октябрь месяцем борьбы против рака молочной железы. ​Клиника "Семейная" приглашает женщин на бесплатную консультацию у онколога-маммолога с возможность сделать УЗИ молочных желез и маммографию. В программе – выступления ведущих специалистов в области лечения рака груди.

16 октября.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

"Хорошие песни"

"Хорошие песни" – это песни, которые на протяжении многих лет люди поют в кругу друзей, на семейных праздниках, в торжественные и грустные моменты жизни. Это могут быть как народные композиции, так и популярные шлягеры прошлых лет. Эти песни всегда помогали и объединяли людей. Они способны успокоить, вдохновить, исцелить сердца. Каждый выпуск посвящен определенной теме. Ведущие и гости не только исполняют песни, но и делятся своими историями, связанными с ними, рассказывают об истории создания, о неизвестных ранее фактах. Ведущие – Александр Михайлов и Элеонора Филина.

С 14 октября, ТВ Центр.

Фото: пресс-служба

КЛИП

Катя Гусева

Катя Гусева – самый звездный и самый известный диджей страны. Она работает на самых знакомых мероприятиях – от концертов Филиппа Киркорова до музыкальной премии "Виктория". В шоу-бизнесе все знают ее высочайший профессионализм, отменный музыкальный вкус, несомненный талант. И трек #okmoscow – лучшее тому подтверждение. Стильно, ярко, вкусно – это надо видеть! "Частичка моей любви для вас" – так говорит Катя об этой замечательной работе.

Фото: пресс-служба

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 4 октября 2022, 13:19 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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