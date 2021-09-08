Как избежать обмана строителями при ремонте: советы опытного архитектора-дизайнера

О нюансах, возникающих во время стройки и ремонта, рассказывает Евгений Коблов – архитектор с 20-летним опытом разработки, авторского надзора и реализации более 130 проектов.



Стоимость работ

Определитесь, какой бюджет вы готовы заложить на оплату услуг рабочих. Примерный порядок цен можно посмотреть в интернете на сайтах профильных компаний, либо позвонив специалистам.

Слишком низкий прайс и щедрые скидки должны насторожить. Если строители соглашаются работать за гонорар ниже рынка, то, скорее всего, к их квалификации есть вопросы. Либо в дальнейшем они постараются компенсировать изначально низкую цену дополнительными работами.

Ориентируйтесь на средний уровень зарплат в вашем регионе. Иными словами, гонорар вашего строителя должен покрывать минимальные затраты на жизнь и обеспечение его семьи. Например, в Москве средняя зарплата строителя на объекте, который не занят в других проектах, составляет около 80 000 рублей в месяц.

Опыт и портфолио

Нанимая бригаду по рекомендации, вы вполне можете быть спокойны за результат стройки и ремонта. Особенно если у вас была возможность посетить дом или квартиру знакомых, в которой они работали.

Но когда “сарафанному радио” вы не доверяете, то опирайтесь на репутацию компании. Положительные отзывы и портфолио — один из главных активов строителей в современных реалиях. Этим дорожат и гордятся. Если у строителей нет фото или видео с прошлых объектов или они плохого качества, значит, строители либо неопытные и только начинают собирать работы. Либо не совсем добросовестные и им попросту нечем похвастаться.

Контроль и квалификация

На любой стройке, даже с самыми высококвалифицированными специалистами, нужен авторский надзор. Этим занимается дизайнер или архитектор, либо вы сами. Вариантов проверок может быть несколько. Первый — регулярные подробные видео– и фотоотчеты. Это быстро, удобно, экономит время, но не всегда объективно.

Второй — личные визиты на стройку, в том числе неожиданные. Это позволяет получить реальное представление обо всех процессах и работах, посмотреть качество укладки материалов и чистоты отделки. Например, переход из материала в материал или сочетание плитки разных типов требует высокого профессионализма. Если есть сколы, неровности, трещины и так далее — смело меняйте мастера.

Изучите специфику работ и инженерных систем

Когда у вас не просто косметический ремонт, а капитальный с заменой труб и электрики, либо прокладка новых коммуникаций в строящемся доме, важно понимать принципы их проектирования.

Это нужно для того, чтобы вы адекватно могли оценить нужность дополнительных работ, которые предлагают строители. Часто можно найти более простые и экономичные варианты решения конкретной задачи. Чтобы не выглядеть дилетантом и не переплачивать, погрузитесь в тему и изучите хотя бы азы разведения электрики или организации водоснабжения в доме.

Обеспечение стройки

Еще на начальном этапе важно согласовать со строителями вопрос покупки и доставки материалов непосредственно на объект. Вы можете самостоятельно покупать все необходимое и привозить на стройку. Либо заказывать в магазинах онлайн и оплачивать доставку.

Возможен и третий, самый удобный вариант — доверить эти покупки строителям. Как правило, они уже знают специфику материалов и лучшие точки продаж. Вам остается лишь договориться о вознаграждении для них за эти услуги. Обычно это 5-10% от стоимости материалов.

Замеры

Перед началом всех работ не поленитесь, пройдите по своим помещениям и сделайте элементарные замеры обычной рулеткой. Запишите значения на листочек или в заметки смартфона. Когда будете согласовывать смету, реальные значения длин, высот и площадей вам очень пригодятся. Также они помогут вам ориентироваться в реальном количестве необходимых материалов. Рабочие уже не смогут купить лишнего или выписать счет на якобы возникшие дополнительные квадратные метры.

Смета

Это основной документ, по которому ведется работа на стройке. Важно уделить ее составлению время и внимание, чтобы потом не было мучительно больно. Первое, что рекомендую учесть — названия всех помещений, в которых будут производиться работы. То есть коридор, балкон, кладовку тоже нужно прописать, а не надеяться, что они включены в прайс “по умолчанию”.

Также необходима детализация работ. Например, пропишите, что будет не просто “укладка плитки”, а удаление старого покрытия, грунтовка, подгонка и подрезка. Это избавит вас от риска оплаты дополнительных работ впоследствии.

Если некоторые типы работ предполагают использование специального оборудования, уточняйте, что есть в наличии у рабочих, а что требуется докупить или взять в прокат. Зафиксируйте это в смете.

И не стесняйтесь все перепроверять, задавать уточняющие вопросы, заменять странные формулировки на понятные и четкие, а также производить заново калькуляцию всех чисел и сумм.

Договор

Обязательно подписывайте со строителями договор. Этот документ защитит ваши интересы и обеспечит соблюдение всех сроков. Иначе ремонт рискует превратиться в долгострой, а вы — потерять средства и время. Помните, что только вы заинтересованы в скорейшем окончании стройки. Рабочим удобнее как можно дольше заниматься одним объектом, чтобы не искать следующий.

Не вносите аванс. Лучше сделайте поэтапную оплату, которая будет зависеть от приемки "скрытых" работ. Например, только после грунтовки стен и подписанного вами акта строители могут перейти к поклейке обоев и дальнейшей отделке. Если какие-то работы не выполнены или имеют недостатки, фиксируйте все это в акте и требуйте исправления.