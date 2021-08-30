В Коктебеле создали новый коньяк специально для джазовой публики

До недавнего времени автомобильных туристов, приезжавших в Коктебель, встречала огромная ажурная арка с надписью «Страна коньяков». И это не преувеличение, ведь виноделием греки и генуэзцы в Крыму занимались на протяжении тысячелетий, а в 1879 году здесь были заложены виноградные плантации на склонах потухшего вулкана Кара-Даг. Уникальный микроклимат позволил практически сразу после войны создать на их основе старейшее на сегодняшний день в России коньячное производство. Шутка ли — наиболее древние коньячные спирты из 3000 бочек, вызревающих в хранилищах "Коктебеля" были заложены ещё в 1961 году!
Сложно сказать, уникальные коньяки или прекрасный, напоминающий средиземноморье климат, всегда привлекали в Коктебель людей творческих. Художник и знаменитый поэт серебряного века Максимилиан Волошин переехал сюда из Петербурга и собирал вокруг себя весь цвет творческой богемы того времени. Актёры, писатели, поэты и художники в 60-е и 70-е годы прошлого века каждое лето стекались именно в Коктебель на этюды и ради неповторимой творческой атмосферы этого места — с разговорами о жизни, искусстве и творческими спорами под бокал коньяка до раннего утра…
Новый век добавил Коктебелю новых красок: с 2003 года здесь каждое лето проходит главный джазовый фестиваль страны — Koktebel Jazz Party. Со временем он приобрел статус международного и в этом году уже в девятнадцатый раз с открытых сцен на набережной над морем разливались джазовые импровизации лучших музыкантов планеты. Надо сказать, что и "гений места" — коктебельский коньяк —не остался в долгу и чутко отреагировал на новые веяния. Вдохновленные прошлогодним фестивалем мастера коньячного купажа выпустили особые сорта 4-х и 5-летнего коньяков, назвав их "Блюз" и "Джаз".
И, похоже, в этом году им удалось удивить взыскательную международную публику, стекающуюся в Коктебель к концу лета на международные фестивали. Ведь "Джаз" и "Блюз" порадовали не только новым содержанием, но и оригинальной формой бутылки, мягкие линии которой чем-то напоминают духовые музыкальные инструменты джаз-банда. К слову сказать, в скором времени весь "Коктебель", в линейке которого есть и 7-ми и 15-и и даже 30-летние коньяки, появится в России и за рубежом в подобных изящных бутылках.
Остается открытым вопрос – что первично, а что вторично: хорошие напитки способствуют творческому вдохновению или вдохновение места побуждает творчески подходить к созданию новых купажей. Ясно одно: если вы относите себя к ценителям искусства и знатокам хороших коньяков, вам в Коктебель!
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