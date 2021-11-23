Куда сходить в Москве: афиша с 25 ноября по 3 декабря

Москва умеет хорошо отдыхать! И изобилие концертов, спектаклей, фильмом, форумов – лучшее тому подтверждение. Не пропустите самое интересное!

СКОРО

"Репутация"

В Москве состоится Первый Всероссийский образовательный форум "Репутация", который ставит своей целью формирование уникального нетворкинга в России. Впервые подобное мероприятие пройдет при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. В форуме примут участие выдающиеся эксперты из сферы бизнеса, науки, образования и культуры, в том числе Эмин Агаларов, Аркадий Дворкович, Дмитрий Рогозин, Виктор Виксельберг и многие другие авторитетные люди.

10 декабря, Crocus City Hall.

"Мастер и Маргарита"

Спектакли знаменитого канадского режиссера Робера Лепажа – это всегда сенсация. На этот раз он взялся за великий роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарит". Лепаж в своих работах традиционно использует широкий набор визуальных средств. Для "Мастера и Маргариты" канадскими специалистами была спроектирована сложная машинерия, из-за которой пришлось поднять планшет сцены Театра Наций на 60 сантиметров. Создание дополнительного пространства необходимо для выполнения некоторых спецэффектов, а также для быстрого перемещения механиков сцены. Помимо сложной системы проекций в спектакле задействованы классические театральные трюки первой половины XX века. Художником по костюмам стала заслуженный художник России Виктория Севрюкова. Она создала более ста комплектов одежды и обуви, а также маски, чтоб артисты могли исполнять по несколько ролей. В создании образов персонажей использовались новейшие технологии: многослойные аппликации по ткани, множество силиконовых деталей и встроенные механические устройства. Чтобы добиться реалистичной фактуры тканей конца 1920-х годов, были привлечены специалисты киноконцерна "Мосфильм»". В главных ролях — Чулпан Хаматова, Евгений Миронов, Виктор Вержбицкий, Андрей Смоляков и Дмитрий Сердюк.

9-11 декабря, Основная сцена Театра Наций.

Меги Гогитидзе

Смешение грузинской этники и современного исполнения создали ее неповторимый стиль. В 2014 году Меги стала полуфиналисткой украинского проекта "Голос країни", а в 2016 году певица победила на тбилисском проекте "Мега". После этого Меги Гогитидзе стали узнавать не только в ее родной Грузии, но и по всему миру. Текст песен и музыку Меги пишет сама, сочетая русский и грузинский язык. Слушатели частично могут не понимать смысл грузинских слов, но тепло относятся к певице: она одна из немногих, кто исполняет песни не только голосом, но и душой.

18 декабря, Vegas City Hall.

ТЕАТР

"Бешеный хворост"

Спектакль "Бешеный хворост" с Татьяной Васильевой стал сенсацией театральной Москвы. Зубодробительная сатира на наше образование и жизнь вообще в постановке Иосифа Райхельгауза поражает смелостью и остротой. Теперь же в роли директора лицея для одаренных детей зрителей ждет встреча с Татьяной Веденеевой – любимой всеми "тети Тани" из программы "Спокойной ночи, малыши!". В таком амплуа ее еще никто не видел, поэтому пропустить показы нельзя.

7, 8 декабря, "Школа современной пьесы".

"Женщины Есенина"

Книгу Захара Прилепина инсценировала Елена Исаева. На сцене МХАТа в спектакля по ней сыграют Екатерина Стриженова, Агния Кузнецова, Екатерина Волкова, Алиса Гребенщикова, Мария Янушевская и Наталия Медведева. Они расскажут новую историю любви великого поэта, вскроют подлинную глубину его чувств и причину трагедии. С этой стороны на творчество и жизнь Есенина еще никто не смотрел.

3, 4 декабря, МХАТ им. Горького.

"Свадьба Кречинского"

Для режиссера постановки Ани Макеевой это вторая работа на тему русской свадьбы. Ей интересно исследовать, как в произведениях классической драматургии интерпретируется одно из важнейших событий в жизни каждого. Кто-то вступает в брак по любви, а для кого-то это возможность улучшить свое благосостояние. В новой постановке главный герой – Игрок по жизни. Для Кречинского люди – пешки, и он легко их переставляет по доске судьбы и при необходимости готов скинуть тех, кто ему не нужен. И лишь знакомство с Лидочкой, полной его противоположностью, заставляет взглянуть на этот мир иначе, задуматься и впервые сделать нелегкий выбор – остаться собой или ответить взаимностью.

25, 26 ноября, экспериментальная сцена Центрального академического театра Российской Армии.

КОНЦЕРТ

"Песня года"

Вот уже полвека легендарный телефестиваль "Песня года" остается самым долгожданным и любимым концертом для миллионов телезрителей. В первые дни нового года его покажут в эфире федерального телеканала, а побывать на съемке можно уже сейчас. Почти шесть часов музыки, хитов и драйва от любимых артистов – это нельзя пропустить. Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Таисия Повалий, Игорь Крутой, София Ротару и еще три десятка суперзвезд – такое случается только раз в году. И это настоящее чудо!

4 декабря, ДС "Мегаспорт".

Максим Галкин

Миниатюры, репризы театральные зарисовки, совсем новые номера, а также давно знакомые и любимые зрителями постановки. В исполнении талантливого Максима Галкина они не утрачивают своей артистической ценности, и, как любимая песня, звучат на повторе, вызывая ностальгическую улыбку. Концерт Максима Галкина – это, фейерверк впечатлений, вулкан взрывных эмоций и гарантия великолепного настроения не только в день мероприятия, но и на несколько недель вперед.

3 декабря, Кремлевский Дворец.

MGZAVREBI

Прошло пятнадцать лет с того момента, как компания друзей собрала группу под названием MGZAVREBI. За это время коллектив выпустил 7 альбомов и приобрел многотысячную аудиторию. Предстоящий праздничный концерт – настоящий подарок как для зрителей, так и для самих музыкантов. В связи с указом Мэра города Москвы и рекомендациями Роспотребнадзора московский концерт MGZAVREBI пройдет в формате COVID-FREE.

26 ноября, Music Media Domе.

КНИГА

"Избранный выжить"

Выдающийся онколог и председатель Нобелевского комитета по медицине и физиологии Ежи Эйнхорн закончил работу над книгой воспоминаний в год своего 70-летия и восстановил в этом произведении цепочку жизненных событий: от счастливого детства в семье польского еврея до жизни в гетто и концлагере; от чудесного спасения и бегства в чужую страну до получения медицинского образования и успешной карьеры в сфере онкологии. Мемуары Ежи Эйнхорна — не рассказ об ужасах Холокоста. Это произведение о любви и милосердии, благодаря которым Эйнхорн и его семья пережили все испытания. Эта книга — исповедь врача, описание симптомов и осложнений страшной болезни, постигшей человечество в середине ХХ века. И там, где, кажется, нет надежды, Эйнхорн помогает читателю увидеть свет и любовь.

В продаже с 24 ноября.

ФИЛЬМ

"Летчик"

Декабрь 1941 года. Летчик Николай Комлев успешно выполняет приказ и уничтожает немецкую танковую колонну, движущуюся к Москве. Но самолет Комлева подбит вражескими истребителями, и летчик чудом сажает свой ИЛ-2 на глухую лесную поляну. Кажется, самое страшное позади — он выжил в воздушном бою. Однако испытания только начинаются: раненому Комлеву предстоит проделать немыслимый путь, превозмогая мороз, боль и голод, спасаясь от волков и спецотряда нацистов, Режиссер-постановщик: Ренат Давлетьяров. В ролях: Петр Федоров, Анна Пескова, Валерий Гришко, Роман Книжка, Павел Осадчий и другие.

В прокате со 2 декабря.